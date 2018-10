Hunter: du rififi chez les bouseux ***1/2

L'action de Hunter, de Roy Braverman, se déroule à Pilgrim's Rest, un bled paumé des Appalaches où personne ne s'arrête jamais, et pour cause.

Un tueur en série y a assassiné cinq hommes et fait disparaître leurs femmes. Hunter, un demi-sang indien, condamné pour ces crimes 12 ans plus tôt, s'est évadé du couloir de la mort et revient dans la vallée.

Il est pourchassé par Freeman, un ex-flic noir, qui est obsédé par l'idée de retrouver sa fille Louise disparue avec les autres victimes, et qui rumine sa vengeance.

Il espère bien faire avouer Hunter. Mais il se passe de drôles de choses dans ce patelin où sévissent le shérif Hackman, son frère simplet et un tueur mystérieux qui cloue ses victimes aux arbres avec son arbalète.

Sous le nom d'emprunt de Roy Braverman, plus connu sous le pseudo de Ian Manook, l'auteur a dû bien rigoler en écrivant ce premier volet d'une trilogie ahurissante, véritable parodie sanglante de roman noir dans laquelle «un serial killer peut en cacher un autre. Ou deux».

Cette histoire est tellement échevelée, tellement peu vraisemblable que ça en devient jouissif, avec, en prime, un nombre de cadavres digne des pires excès de Tarantino !

* * * 1/2

Hunter. Roy Braverman. Hugo Thriller. 354 pages.