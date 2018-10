Là où vivent les loups: la chasse aux migrants ****

Muté à l'IGPN (la police des polices), il a pour mission d'inspecter un petit poste de la police aux frontières, situé à Thyane, une petite ville des Alpes, où arrivent de nombreux migrants. Peu enchanté de ce boulot ingrat qu'il prend comme une pénitence et qu'il juge indigne de ses qualités de fin limier, il n'a qu'une idée: se tirer de là au plus vite.

Mais le destin veille... Dans les bois environnants, on découvre le cadavre d'un migrant tombé d'une falaise.

Chargé de l'enquête par le procureur local qui connaît sa réputation de flic d'élite, Monet penche pour la thèse de l'homicide et part en chasse avec l'aide de Claire Mougel, sous-brigadière de la police locale.

S'ensuit une enquête passionnante et semée d'obstacles, dans une vallée où les règles du Far West ont remplacé celles du droit. On souhaite retrouver au plus vite ce Priam Monet, protagoniste atypique de cet excellent thriller très habilement ficelé.

* * * *

Là où vivent les loups. Laurent Guillaume. Denoël. 300 pages.