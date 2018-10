Macbeth: meurtres et complots dans les brumes d'Écosse *****

Alors que la pièce originale se déroule dans l'Écosse médiévale (Macbeth a régné de 1040 à 1057), l'intrigue du récit moderne se déroule dans les années 70, dans une petite ville non nommée, une localité écossaise sur le déclin (usines fermées, bâtiments en ruine, délinquance généralisée, etc.), à l'ambiance crépusculaire.

Duncan, le nouveau chef de police, a écarté tous les flics véreux et déclaré la guerre à Hecate, un baron de la drogue qui inonde la ville avec «le bouillon», une came de synthèse extrêmement nocive.

Mais Macbeth, son directeur de la Garde, a d'autres plans. Manipulé par Lady, son ambitieuse maîtresse, il décide d'éliminer son chef pour prendre sa place, ce qui provoque une série d'événements tragiques.

Les cadavres s'accumulent... Nesbo a parfaitement transposé une des pièces les plus sanglantes du Barde pour en faire un extraordinaire thriller noir plein de bruit et de fureur avec des personnages possédés, plus grands que nature!

Macbeth. Jo Nesbø. Gallimard (Série noire). 618 pages. En librairie.