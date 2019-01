Autobiographies: dépendances au féminin

NATALIA WYSOCKA

Collaboration spéciale La Presse La Presse De l'extérieur, Amy Dresner avait tout. Sarah Hepola et Lisa Smith également. Des carrières. Des sous. Une enfance dans un milieu aisé. Des «vies parfaites». Mais derrière la perfection, la dépendance. Qu'elles ont décrite. Sans dramatiser, sans se censurer. Et ce, au fil d'un travail de plume acharné. Car comment parler d'une chose qui implique un éternel recommencement?

De rechute en rechute «Here we go again. Fucking Groundhog Day.» Amy Dresner ne mâche pas ses mots quand elle décrit sa rechute. Sa nouvelle rechute. Sa sixième. Elle a alors la quarantaine passée, et une existence marquée par les excès. Et ça y est. On recommence. Putain de jour de la marmotte. C'est dans les pages du livre de sa vie, My Fair Junkie, que cette ancienne humoriste et princesse autoproclamée de Beverly Hills (d'où elle vient pour vrai), qui s'avoue «privilégiée, paresseuse, encline à juger», raconte les expériences qui l'ont menée à changer de perspective. Dédié à «quiconque pense qu'il est trop tard», ce récit d'une honnêteté presque brutale s'ouvre sur cette journée de Noël où, après une dispute, encore une, Amy brandit un couteau sur son mari, le menaçant de l'éviscérer comme un poisson. Elle est complètement défoncée. Il appelle la police. Pff, elle va s'en sortir, elle en est sûre. Elle se sort toujours de tout. Pas cette fois. Condamnée à 240 heures de travaux communautaires, elle se retrouve à balayer les rues de Los Angeles et à ramasser les mégots de cigarette, les emballages de gomme et les condoms souillés, en compagnie d'une quarantaine de gars. Si elle ne termine pas ses heures, ce sera la prison. Et pour la première fois de sa vie, Amy terminera quelque chose. La deuxième fois, ce sera son bouquin.

Agrandir Dans Girl Walks Out of a Bar, Lisa Smith documente sa dépendance longtemps cachée à l'alcool et à la cocaïne. Photo tirée de Facebook

Derrière les stores tirés Avocate pour une grande firme de Manhattan, Lisa Smith, elle, aura mis 10 ans à terminer le sien. Intitulé Girl Walks Out of a Bar - jeu de mots sur bar, le lieu, et Bar, le Barreau -, le livre documente sa dépendance longtemps cachée à l'alcool et à la cocaïne. Bonne fille de juge du New Jersey, abonnée au Musée d'art moderne («où j'allais seulement pour boire au restaurant»), Lisa décrit le milieu aisé dans lequel elle a toujours évolué. Ses talons Ferragamo, ses chemises Ann Taylor, ses draps Donna Karan. Elle raconte aussi les côtés moins reluisants qu'elle a camouflés. Les rendez-vous familiaux manqués pour aller à la rencontre de son dealer, les caisses de vin de dépanneur bon marché quotidiennement livrées à sa porte, voilà. «La dépendance ne discrimine pas. Elle se trouve dans toutes les communautés, dans toutes les professions, dans toutes les classes socio-économiques.» Ainsi, dans son récit, on ne voit pas New York, on ne sent pas New York. Ou sinon, de loin, en filigrane. On sent par contre la claustrophobie. Le ballet restreint auquel l'avocate s'est adonnée pendant des années entre sa cuisine, sa chambre, son salon. Sa chambre, son salon, sa cuisine. Une ligne, un verre, deux verres, trois verres, deux lignes. «Dans la dépendance, notre univers rétrécit, raconte au téléphone celle qui est à jeun depuis 14 ans. Ma vie se résumait à mon appartement, mon bureau, les bars miteux où j'allais me planquer. La même chose encore et encore et encore.» La même chose que cette femme de carrière drôle, avec une saprée drive, raconte dans ce roman qui se déroule principalement dans son appart aux stores tirés.

Agrandir Sarah Hepola a choisi de ne pas arrêter son récit au moment où elle a arrêté de boire. Photo tirée de Facebook