Une biographie de Patrick Bourgeois

L'auteur Patrick Delisle-Crevier a réuni les témoignages d'artistes comme Mitsou, Stéphane Rousseau et Marie Denise Pelletier, mais aussi de proches et de membres de la famille, dont les enfants de Patrick Bourgeois, Ludovick et Pénélope.

Soulignons que la biographie comprend aussi de nombreuses photos. - Émilie Côté