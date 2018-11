Trois regards sur la Première Guerre mondiale

Un témoignage exceptionnel

De la littérature de guerre nous provenant de soldats ayant combattu au front, il existe peu d'oeuvres attribuées à des Canadiens français.

Dans ce contexte, ce journal de guerre, que Joseph Alphonse Couture a écrit du jour de son enrôlement à celui où il a quitté définitivement les rangs de l'armée, est exceptionnel.

C'est écrit avec humilité, naïveté, peu de mots savants et un certain effacement de cet homme toujours demeuré simple soldat, mais qui voulait laisser un témoignage à ses enfants (il en aura six).

Avec lui, on passe de l'entraînement sur le sol canadien à la traversée de l'Atlantique, jusqu'aux longs séjours sur le front de l'Ouest dans la pluie et l'humidité.

On va en permission. On assiste à une exécution de déserteurs. On goûte à la joie des vainqueurs.

Afin de contextualiser ce que l'auteur raconte, le professeur et historien Morad Djebabla-Brun ajoute 238 annotations en bas de page. Loin d'alourdir le récit, celles-ci sont des plus pertinentes.

Du Saint-Laurent au Rhin - Carnets de guerre 1914-1918. Joseph Alphonse Couture. Septentrion. 268 pages.