Biographies de personnalités: buffet bio à volonté

Ceci n'est pas une biographie

Dans son livre, Jean-François Baril parle de l'influence que les autres personnes peuvent avoir sur le déroulement de nos vies. Et même s'il raconte des événements marquants de son existence, il ne considère pas du tout qu'il a publié sa biographie. Il n'est pas non plus d'accord avec Renaud-Bray qui a classé son livre dans la catégorie «croissance personnelle».

«Quelqu'un de mon âge [42 ans] qui fait une biographie, je trouve ça prétentieux. Elle est loin d'être finie, ma vie! Mais quand tu as envie de parler d'un angle ou d'un point de vue qui t'intéresse, le livre est une belle plateforme», dit Jean-François Baril.

Il n'est pas le seul à ne pas apprécier l'étiquette «biographie». Dans L'iceberg, ou comment je suis devenu Hugo Girard, la première phrase de l'ouvrage est: «Ce livre n'est pas une autobiographie, mais soyons clair: L'iceberg, c'est moi.»

Hugo Girard, par la plume de Sonia Sarfati, explique dans l'introduction de ce livre sorti le 17 octobre dernier: «Mon but avec ce livre n'est pas de vous apprendre à devenir l'homme le plus fort du monde, parce que... tout le monde ne veut pas devenir l'homme le plus fort du monde.»

«En fait, je vise plus large que ça. Mon but est d'influencer les gens en les aidant à optimiser leurs capacités physiques et mentales, parce que selon moi, la réussite dépend de soi et de sa propre volonté d'agir.»

Ce désir de raconter un pan de sa vie, une particularité de son existence ou un événement précis est fréquent chez les vedettes, dont le livre est ensuite classé dans la catégorie «biographie». Récemment est notamment paru En mal des mots, d'Annie Brocoli, qui parle de sa dyslexie.

«Ça traite de "ma" différence. Ce n'est pas une biographie, c'est vraiment l'histoire de ma différence. On parle de toutes les affaires qui me sont arrivées par rapport à ça. Comment j'étais à l'école, comment j'ai capoté quand je suis sortie de l'école avec une estime de moi à moins mille et comment je l'ai reconstruite. J'espère que les gens vont pouvoir remplacer le mot "dyslexique" par leur différence à eux», dit Annie Brocoli, qui veut aussi offrir des conférences sur le sujet.

Trouver un équilibre

Le directeur général du Salon du livre de Montréal, Olivier Gougeon, est persuadé qu'«il y aura une file de jeunes lecteurs et lectrices» aux séances de dédicaces d'Annie Brocoli. Il comprend par ailleurs que les personnalités, qui seront nombreuses au prochain Salon, qui se tient du 14 au 19 novembre, déplairont peut-être aux autres auteurs, qui n'auront pas la même attention du public.

«Quand il y a une personnalité super connue qui fait une bio ou un récit et que ça attire des foules et des foules et des foules, l'auteur un peu plus marginal ou l'auteur axé un peu plus sur la littérature propre et qui a travaillé pendant trois ans sur son roman et qui en vend une cinquantaine, à côté de l'autre qui en vend un millier, ça peut être un décalage fort. Mais ça fait partie de la réalité», dit Olivier Gougeon.

Il souhaite tout de même trouver des moyens d'attirer les visiteurs vers les auteurs moins connus: «C'est un peu ça, notre rôle... et peut-être qu'on doit travailler encore plus à favoriser cette rencontre-là.»

Du côté de la maison d'édition Libre Expression, dont la marque de commerce est entre autres les biographies, Johanne Guay dit aussi qu'elle veut apporter des changements dans un avenir rapproché.

«Depuis 20 ans, je trouve que les lecteurs veulent des gens qui donnent des conseils, des histoires vécues, et effectivement, il y en a beaucoup. C'est vrai que cette année, on dirait qu'il y a juste ça! Je comprends ça», dit la vice-présidente à l'édition du Groupe Librex.