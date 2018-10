Des livres pour changer le monde

Pas un jour ne passe sans lire des nouvelles apocalyptiques à propos de l'environnement, qui devient un enjeu de plus en plus central de la politique. Mais il suffit parfois d'un livre pour éveiller notre conscience et nous donner le goût d'agir. Nous avons demandé à cinq écologistes de nous proposer les meilleurs ouvrages de vulgarisation qui ont changé leur vision du monde, et parfois même décidé de leur vocation.

L'équilibre sacré de David Suzuki

«On connaît David Suzuki comme environnementaliste, mais c'est avant tout un scientifique. Dans ce livre extrêmement bien documenté, il nous permet de pénétrer dans les rouages de la planète et de voir comment, au fond, on en fait partie. Dans la société occidentale, on présente souvent l'humain comme au-dessus des écosystèmes, un être supérieur qui utilise la nature à ses fins, alors que ce livre nous fait mieux comprendre notre place, jusqu'au niveau biochimique et physiologique, dans la nature. Quand on réalise qu'on EST la nature et que ce qu'on lui fait, on le fait à nous-mêmes, c'est dans notre intérêt de la protéger.» - Laure Waridel, éco-sociologue PhD et professeure associée à l'UQAM

«David Suzuki va très loin pour démontrer qu'il n'y a pas de séparation entre la nature et nous. C'est même parfois très beau, comme lorsqu'il explique le peu de différence entre la molécule d'hémoglobine et la molécule de chlorophylle, ou le fait que nous sommes constitués à 70 % d'eau et qu'au fond, lorsque nous buvons de l'eau chaque matin, on peut dire que le fleuve coule littéralement à travers nous. C'est quelque chose qui devrait être vulgarisé très tôt chez les enfants, car si on concevait le monde comme ça, on prendrait des décisions différentes.» - Karel Mayrand, directeur général pour le Québec et l'Atlantique de la Fondation David Suzuki