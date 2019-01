Une soirée en hommage à Stan Lee

Les plus fervents admirateurs de Stan Lee auront l'occasion de lui rendre hommage aux côtés de ses amis, de sa famille et de ses collègues lors d'une soirée en son honneur à Hollywood le 30 janvier, ont annoncé les organisateurs de l'événement, mercredi.

Associated Press Los Angeles

L'entreprise de Stan Lee, POW ! Entertainment, a annoncé qu'on rendrait hommage à l'artiste de Marvel Comics devant le TCL Chinese Theatre, où ont été coulées ses empreintes de pieds et de mains.

Parmi les organisateurs de la soirée, citons le cinéaste et admirateur de Stan Lee Kevin Smith, qui animera une discussion sur la vie et l'oeuvre du créateur. Les acteurs Mark Hamill et Vincent D'Onofrio, de même que RZA, membre du Wu Tang Clan, devraient y participer.

Dans une déclaration, Kevin Smith a décrit Stan Lee comme «le titan littéraire de la bande dessinée» et «notre Mark Twain des temps modernes».

La soirée proposera des conférenciers, des performances musicales, une exposition d'art, ainsi que des costumes et accessoires issus des créations de Stan Lee et des films de Marvel.

Les billets pour le public seront mis en vente mercredi soir et les recettes iront à la Hero Initiative, une organisation caritative qui soutient les créateurs de bandes dessinées en difficulté.

«Stan était un être humain unique et inoubliable», a déclaré Gill Champion, partenaire-fondateur de Stan Lee chez POW !, dans un communiqué annonçant l'événement.

«Il aimait venir travailler et arriver avec de nouvelles idées et de nouvelles histoires. Malgré son génie, il était un homme gentil à qui il était facile de s'identifier.»

Une commémoration privée est prévue dans la salle immédiatement après l'événement public.

Stan Lee, qui a notamment cocréé Spider-Man, l'Incroyable Hulk et Black Panther, est décédé le 12 novembre à l'âge de 95 ans. Il a été inhumé la même semaine lors d'une petite cérémonie privée.