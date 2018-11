Prendre refuge: l'amour en noir et blanc ***1/2

Soixante-dix-sept ans plus tard, Karsten, un jeune Berlinois, s'éprend de Nayla, une réfugiée syrienne. Mais est-il possible d'aimer quand on a tout perdu, jusqu'à son pays?

Deux histoires d'amour hors norme s'entremêlent dans cet album poétique où l'émotion passe par les sublimes dessins de Zeina Abirached.

Mathias Énard (prix Goncourt 2015) se fait en effet avare de mots pour laisser toute la place à un univers graphique puissant: gros plan sur un regard, ciel étoilé qui se dévoile sur deux pages en entier, onomatopées qui viennent émailler les cases...

Un vrai plaisir pour les yeux.* * * 1/2

Prendre refuge. Zeina Abirached et Mathias Énard. Casterman. 340 pages.