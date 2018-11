Le Québec, Gaule outre-Atlantique selon Tristan Demers

Le Québec, village d'irréductibles Gaulois qui résistent encore et toujours à l'envahisseur anglo-saxon...

La formule a été utilisée à satiété par des générations de politiciens, souverainistes souvent, mais pas seulement. Mais, quels liens unissent réellement le Québec et la Gaule telle que l'ont imaginée Goscinny et Uderzo? L'auteur et bédéiste Tristan Demers se penche sur la question dans un livre documentaire abondamment illustré, Astérix chez les Québécois.

Huit ans après la publication d'un ouvrage qui dressait des parallèles entre les aventures de Tintin et la Révolution tranquille au Québec, Tristan Demers récidive. Cette fois, ses recherches l'ont mené en territoire gaulois, dans l'univers d'Astérix. «Tintin est arrivé au Québec avant Astérix, mais on ne s'y est jamais autant identifié, lance Tristan Demers. Il y a quatre ans, lors des élections provinciales, j'ai réalisé que plusieurs candidats utilisaient la formule voulant que le Québec soit un village gaulois dont la potion magique serait la langue française.» Il a donc voulu creuser cette analogie.

Des surprises

Pendant deux ans et demi, l'auteur a fouillé dans les archives, notamment celles des ayants droit d'Astérix; il a rencontré sociologues, spécialiste de la question autochtone ou politiciens (dont Pauline Marois) pour brosser un tableau complet de l'influence du petit Gaulois chez nous. Et ce qu'il a trouvé l'a étonné.

Il a notamment découvert que lors de son premier discours à l'Élysée comme premier ministre du Québec, René Lévesque avait lui-même évoqué Astérix. «De tout temps, Astérix et Obélix ont été associés aux idées de souveraineté nationale et d'autonomie. Aujourd'hui, le modèle politique change, on est moins dans une dynamique fédéraliste-souverainiste, mais l'image de David contre Goliath associée aux Gaulois demeure.» François Legault a d'ailleurs repris l'analogie du village gaulois lors des dernières élections au Québec...

Autre surprise: les nombreuses publicités d'ici ayant mis en scène les personnages de Goscinny et d'Uderzo. Les whippets de la biscuiterie Viau, le Coke diète d'Obélix (qui partageait alors l'écran avec Céline Dion), l'aluminerie Alcan, le lait... Tristan Demers a aussi sorti de l'oubli un documentaire du cinéaste Arthur Lamothe commandé par le ministère de l'Éducation en 1973: Ti-Louis mijote un plan..., dans lequel des préadolescents offraient par écrit quelques suggestions aux créateurs d'Astérix.

Son livre documentaire est émaillé de nombreuses illustrations, photos d'archives et caricatures. Qui ne se souvient pas des nombreuses interprétations de Jacques Parizeau en Obélix moustachu?