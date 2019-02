Des oeuvres inédites de J.D. Salinger

Dans des commentaires publiés vendredi dans The Guardian, Matt Salinger a confirmé des informations voulant que l'auteur de The Catcher in the Rye (L'attrape-coeurs) aurait continué à écrire pendant des décennies, et ce, bien qu'il eût cessé de publier des livres.

Matt Salinger dit travailler «aussi vite que possible», en collaboration avec la femme de son père, Colleen, afin de préparer le matériel à publier.

J.D. Salinger, disparu en 2010, n'avait rien publié de son oeuvre depuis le milieu des années 60.