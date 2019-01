 Le prix Raymond-Plante remis à François Gravel 

L'écrivain François Gravel est le lauréat du prix Raymond-Plante 2019, qui lui a été attribué le 21 janvier dernier à la Fête de la lecture et du livre jeunesse.

Ce prix, visant à souligner l'apport exceptionnel d'un citoyen ou d'un organisme à la littérature jeunesse ainsi qu'à la promotion de la lecture, est doté d'une bourse de 1000 $.

Dans une carrière de plus de 30 ans, François Gravel a écrit plus d'une centaine d'oeuvres jeunesse, notamment les séries Klonk et David.