Que lit Fiona Barton?

Coups de coeur et coups de gueule d'écrivains d'ici et d'ailleurs.

QUEL LIVRE A FAIT DE VOUS UNE LECTRICE ?

« Hirondelles et Amazones d'Arthur Ransome est le premier vrai livre que j'ai lu par moi-même pendant un long voyage en voiture à travers l'Europe, quand j'avais 7 ans. Il m'a transporté dans un univers inaccessible à mes parents, soucieux de souligner tous les sites qu'on dépassait. Peut-être que c'est là que tout a commencé. »

COMMENT CHOISISSEZ-VOUS UN LIVRE ?

« Par le bouche-à-oreille, l'enthousiasme d'amis, ou en bouquinant dans des librairies ; parfois, c'est une couverture qui me frappe. »

TROIS LIVRES QUE VOUS AIMERIEZ OFFRIR À UN OU UNE JEUNE

« Rebecca, de Daphné du Maurier, parce que c'est le thriller psychologique par excellence, Une prière pour Owen, de John Irving, parce que j'adore ce livre brillant et bizarre qui m'a fait pleurer en le terminant, et Sa majesté des mouches, de William Golding, parce qu'il parle à l'enfant sauvage qui est en chacun de nous et se termine sur une touche magistrale. »

LE LIVRE QUE VOUS REGRETTEZ D'AVOIR LU...

« J'aimerais dire que je n'ai jamais regretté d'avoir lu un livre - lire est ma passion et je ne peux imaginer une journée sans lecture - mais je dois admettre que j'ai déjà jeté un livre. L'hôtel blanc, de D. M. Thomas, raconte l'histoire d'une jeune chanteuse d'opéra traitée par Sigmund Freud pour ses troubles d'hystérie. Je n'ai jamais lu quelque chose de semblable avec son imagerie violente et érotique et il m'a traumatisée au point que je l'ai mis dans une poubelle à l'aéroport - je ne pouvais simplement pas supporter de l'avoir près de moi. Mais est-ce que je regrette de l'avoir lu ? Quarante ans plus tard, j'y pense encore et je me souviens de passages entiers. Non, pas de regrets... »

UN AUTEUR ÉTRANGER À DÉCOUVRIR...

« Elena Ferrante. Son tour de force, le quatuor napolitain, raconte l'histoire de deux filles qui grandissent à Naples, d'une nation et de la vraie nature de l'amitié. Ses livres respirent l'humanité et ses personnages ne vous quitteront jamais. »