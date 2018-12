Ka Petshisstess et les géants: le conte de Noël de Natasha Kanapé Fontaine 

Ka Petshisstess a été surnommée ici la Petite, parce qu'elle est née tout à fait minuscule. Ses deux parents sont pourtant de très très grands Innus. Rares sont les Innus très très grands.

C'était l'époque où les Innus vivaient désormais dans de grands espaces vertigineux que l'on appelle les grandes villes. Dans ces mêmes grands espaces vivaient les géants blancs ! Ils avaient construit de si grands gratte-ciel que lorsque d'autres créatures étaient malheureusement aspirées par les grandes villes, la plupart avaient le vertige. Il n'y avait que rarement des routes, des escaliers, des maisons à leur taille (de plus, ils n'étaient pas tous de la même !). Ils avaient bien des difficultés à trouver mocassin à leur patte. En hiver surtout, ce rude hiver, les maisons trop grandes étaient très difficiles à chauffer.

Beaucoup d'entre eux ne trouvaient pas non plus un travail à leur hauteur. Ils finissaient souvent par nettoyer les ruelles ou les autoroutes puisqu'ils avaient une meilleure acuité visuelle pour ramasser jusqu'aux plus petits déchets. Mais imaginez la grosseur des déchets des géants blancs ! C'était là toutes les difficultés que vivaient les différentes créatures du monde, surtout depuis que les géants blancs avaient décidé de prendre le plus d'espace possible pour pouvoir vivre confortablement avec tout ce dont ils avaient besoin pour leur bien-être. C'était difficile pour eux de porter attention aux besoins des autres.

Ka Petshisstess ne pouvait pas croire qu'il n'existait pas plus grand qu'eux. En son coeur, elle ressentait qu'il existait déjà quelque chose d'immense qui ferait en sorte que les géants blancs aient de nouveau conscience qu'ils n'étaient pas seuls au monde. Il fallait donc rétablir les perceptions des géants blancs. Ce qui donna une idée à Ka Petshisstess. Elle décida le lendemain matin de faire son minuscule sac à dos. Elle se disait qu'en suivant les légendes sur ses ancêtres innus, elle allait retrouver le chemin qui allait la mener au-delà de la grande ville, puis aux vastes territoires du Nutshimit, le territoire ancestral des Innus.

Le jour de son 14e anniversaire, donc, c'est-à-dire au solstice d'hiver de l'année 20 735 818, elle entama son périlleux périple vers le Nutshimit. Elle se souvenait d'avoir entendu que ses ancêtres étaient de grands marcheurs. Elle marcha donc 300 jours et 300 nuits pour parvenir enfin à l'orée d'une énorme forêt dont elle n'avait jamais vu les arbres. C'est alors qu'elle comprit qu'elle arrivait enfin à son identité.

« Nimushum, disait-elle pour elle-même, aidez-moi à trouver la réponse guérisseuse à ce monde où le déséquilibre est maître et où les créatures d'autres tailles ne peuvent trouver mocassin à leur patte. Je rêve que tout soit simplement juste. »

La femme-ourse lui apparut. Elle était comme dans les légendes. Vêtue de peau d'ours et avec de longs cheveux noirs qui caressaient la neige au sol. « Tout est ici, Ka Petshisstess. L'immensité nous donne tout : de l'eau, de la nourriture, des outils. Toutes les créatures de l'immensité savent qu'elles dépendent les unes des autres pour assurer le confort de tout le monde, ainsi que l'équilibre entre leurs différentes tailles. En fait, chacune de leurs différentes tailles est une richesse. Tout comme les arbres, les plantes, les étoiles, les planètes et même les galaxies sont de diverses grandeurs et petitesses, ainsi sont les créatures du monde. Cependant, les géants blancs ont cru qu'ils étaient des êtres plus intelligents que tous les autres, puisqu'ils sont nés géants. En vérité, ils devaient veiller sur toutes les autres créatures, et surtout les aider à traverser les océans, à transporter les vieux troncs d'arbre tombés pour créer des ponts sur les rivières, à empêcher les ouragans de tout détruire sur leur passage. Ils auraient dû faciliter le monde ; au contraire, maintenant, ils le rendent profondément malheureux puisque l'inégalité n'est pas une chose naturelle. »

Un long silence s'ensuivit. Ka Petshisstess réfléchissait longuement au visage du monde, avec toutes les créatures dedans.

« Mais toi, Ka Petshisstess, tu es née minuscule parce que tu dois apporter l'immensité au monde. »

De minuscules larmes coulaient déjà sur les joues de Ka Petshisstess. À ce moment, la femme-ourse prit quelque chose dans son manteau et le tendit à Ka Petshisstess.

« Voici un pot de graisse d'ours. C'est un vieux remède que tes ancêtres utilisaient pour voir beaucoup plus clair et toujours plus loin, vers l'avant. C'est ainsi que tu pourras amener l'immensité vers ceux qui ne la voient pas. »

Ka Petshisstess prit le pot et le mit dans son petit sac à sa taille. Elle se retourna en saluant la femme-ourse et se mit à marcher de nouveau vers la grande ville.

Elle enduisit la ville de graisse d'ours. Les géants se rendirent compte de tout ce qu'ils ne voyaient pas et de ce qu'ils n'avaient jamais vu. Ils se rendirent compte de tout le mal qu'ils infligeaient aux autres créatures simplement par leur égoïsme et leur vision trouble de l'espace. Ils travaillèrent toutes les années d'après à reconfigurer le monde pour pouvoir aussi conforter les autres créatures du monde et ainsi rebâtir l'équilibre qu'ils avaient détruit, avec l'aide de toutes les créatures.

Ka Petshisstess, maintenant qu'elle connaissait le chemin vers l'immensité, se chargea de son côté de ramener les Innus vers ce territoire qui s'appelle Nutshimit, pour enfin guérir de ce déséquilibre, et ramener l'identité innue.