Dix beaux livres à offrir à Noël

L'aventurier des glaces

Aujourd'hui, Mario Cyr n'a plus besoin de présentations. Le caméraman, photographe et plongeur «qui nage avec les ours» a enfin son beau livre d'aventures photographiques avec une préface du cinéaste Denis Villeneuve. Un très bel ouvrage où Cyr relate son parcours et ses réalisations à travers ses observations privilégiées de la faune marine.

L'aventurier des glaces, photos de Mario Cyr, propos recueillis par Nancy Chiasson, Éditions Cardinal, 285 pages

Annie Leibovitz au travail

Beau paradoxe. Ce livre de la grande photographe rock Annie Leibovitz ne se démarque pas tant par ses images que par son texte. Celle qui a fait de nombreuses fois la couverture des Rolling Stone, Vanity Fair et Vogue raconte son parcours et la démarche qui l'habite derrière l'objectif. Un angle fort intéressant.

Annie Leibovitz au travail, Annie Leibovitz, Phaidon, 259 pages

Montréal l'hiver - Recettes et récits tricotés serrés

Ce n'est pas qu'un simple livre de 80 recettes. Plutôt un hommage à l'hiver, une virée en photos à travers le Montréal blanc, avec des annotations qui permettent de faire comprendre aux gens de climat non nordique le sentiment de se réveiller au lendemain d'une première chute de neige ou quand il fait - 25oC. À offrir notamment à des amis qui s'installent à Montréal ou qui vivent à l'étranger.

Montréal l'hiver - Recettes et récits tricotés serrés, textes de Susan Semenak et photos de Cindy Boyce, Éditions Cardinal, 265 pages

La fabuleuse histoire du zoo

Voici un beau livre qui peut plaire aux petits comme aux plus grands. Abondamment illustré, cet ouvrage relate les origines et l'histoire du zoo. Des espaces clos que les membres de la monarchie consacraient aux créatures exotiques au zoo de Londres jusqu'au Bioparc de Doué-la-Fontaine, dans la Loire. Seul bémol, rien sur les établissements du Canada et du Québec.

La fabuleuse histoire du zoo, Pascal Jacob et Christophe Raynaud de Lage, Seuil, 171 pages

Simone Veil et les siens

En cette fin d'année toujours marquée par le mouvement #moiaussi, voici une suggestion féministe. Un beau livre sur une grande femme d'État française - qui a survécu à l'Holocauste -, qui va au-delà de son combat pour la légalisation de l'avortement. Une rare incursion dans sa vie privée, entourée des siens. De quoi nous rappeler qu'il y a des humains derrière les grands militants de ce monde.

Simone Veil et les siens, préfacé par Annick Cojean, Grasset, 159 pages

Woodstock Live

Les baby-boomers jurent qu'il fallait y être, plus qu'à Osheaga et à Coachella. Les plus jeunes rêvent de l'avoir vécu. Cet ouvrage du journaliste rock Julien Bitoun raconte Woodstock d'heure en heure et de jour en jour sans oublier aucun artiste - de Richie Havens à Jimi Hendrix - qui s'est produit du 15 au 17 août 1969. Un ouvrage complet, magnifiquement illustré... Essentiel pour comprendre et revivre Woodstock!

Woodstock Live, Julien Bitoun, Gründ, 239 pages

Maisons cultes - Trésors de l'architecture depuis 1900

Cet ouvrage de Dominic Bradbury plaira tant aux spécialistes d'architecture qu'aux gens qui aiment regarder les «maisons en vedette» dans les sections immobilières des journaux. Dominic Bradbury répertorie des bijoux de design construits depuis 1900. En marge des descriptions de centaines de mots, on peut aussi consulter les plans des maisons, que ce soit celle de Frank Gehry à Los Angeles ou de Sean Godsell en Australie.

Maisons cultes - Trésors de l'architecture depuis 1900, textes de Dominic Bradbury et photos de Richard Powers, Parenthèses, 369 pages

Libre DHC/ART

C'est connu, Montréal en doit une au Centre Phi et à la Fondation DHC/ART, mais surtout à sa fondatrice Phoebe Greenberg. Ce livre fait culminer le 10e anniversaire de la Fondation DHC/ART en retraçant ses activités depuis ses débuts en 2007. Ses expositions (Michel Rovner, Berlinde De Bruyckere), ses événements, ses animations, ses conférences. Ont contribué au livre John Knowles, Marie-Hélène Lemaire, Amanda Beattie et Vincent Bonin, pour ne nommer qu'eux.

Libre DHC/ART, sous la direction de Phoebe Greenberg, Fondation Phi pour l'art contemporain, 300 pages

Imagine John Yoko

Pour la réalisation de ce beau livre, Yoko Ono a rassemblé des documents, témoignages et objets qui retracent la genèse du mythique album de son défunt mari Imagine. John Lennon l'a enregistré entre Londres et New York en 1971. À l'aide de photos de paroles de chansons écrites à la maison, d'images du couple indissociable ou encore de citations de collaborateurs, Yoko Ono a voulu perpétuer son message de paix.

Imagine John Yoko, Yoko Ono Lennon, les Éditions de l'Homme, 320 pages

Chanel - Les campagnes photographiques de Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld a un magnifique livre d'art à ajouter dans sa légendaire et spectaculaire bibliothèque personnelle. Une brique de 560 pages de photos qu'il a prises de ses multiples collections de vêtements conçues pour la maison Chanel à partir de 1987. De quoi nous replonger dans la belle époque des top modèles Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Tatjana Patitz et Christy Turlington. Amateurs de mode, vous savez quoi demander à Noël.

Chanel - Les campagnes photographiques de Karl Lagerfeld, Patrick Mauriès, Éditions La Marinière, 560 pages