Le Prix littéraire des collégiens aura lieu

Dans un communiqué diffusé lundi, la Fondation Marc Bourgie déclare vouloir « poursuivre sa mission auprès des collégiens » pour cette édition et « s'investira au cours des prochains mois à réunir toutes les conditions nécessaires pour assurer le développement, la relève et la pérennité du Prix. »

Les activités du Prix reprennent donc, et les exemplaires des livres finalistes seront expédiés dans les 65 institutions qui y participent, avant Noël.

Jointe par La Presse, Sylvie Bovet, coordonnatrice du Prix littéraire des collégiens, explique que la Fondation Marc Bourgie en est arrivée à cette conclusion, après beaucoup de discussions, car « on en était à l'échéancier maximal pour les activités, on devait envoyer les livres avant les Fêtes et on ne voulait pas pénaliser les collégiens ». Mais elle ne cache pas une déception, car l'objectif pour 2019 était de changer la structure du prix, embaucher des employés et élargir son rayonnement. « Il va y avoir des coupures dans ce qu'on prévoyait faire, note-t-elle. On est déçu, mais c'est un débat idéologique qui dépasse le Prix littéraire des collégiens et qui n'est pas prêt de s'effacer. On avait des gens pour, on avait des gens contre, mais on a jugé que c'était la décision à prendre. Pour l'avenir, on n'a pas pris de décision encore. »

Sylvie Bovet affirme que le Prix littéraire des collégiens a reçu depuis plusieurs propositions, mais rien encore de concret n'est sur la table. Elle n'exclut pas que la Fondation Marc Bourgie ne poursuive pas sa mission si les bonnes conditions ne sont pas réunies pour l'avenir. « Il faut qu'il y ait une relève, ça doit dépasser la famille. Le Prix Goncourt des lycéens, ce n'est pas le fondateur qui a ça sur ses épaules. »

La levée de boucliers contre la commandite d'Amazon concernait principalement la concurrence que le géant en ligne exerce sur les librairies du Québec. Les écrivaines et écrivains finalistes avaient même signé une lettre commune exprimant leur malaise face à cette aide financière qui a été dévoilée à la dernière minute.

Le Prix littéraire des collégiens a été cofondé en 2003 par Claude Bourgie Bovet et Bruno Lemieux et est soutenu par la Fondation Marc Bourgie. Des milliers d'étudiants participent à des débats pour déterminer un gagnant ou une gagnante parmi cinq livres en lice choisis par un jury. Le lauréat ou la lauréate reçoit une bourse de 5000 $. Les titres finalistes de cette année sont Créatures du hasard de Lula Carballo, Les villes de papier de Dominique Fortier, De Synthèse de Karoline Georges, Querelle de Roberval de Kevin Lambert et Ce qu'on respire sur Tatouine de Jean-Christophe Réhel.