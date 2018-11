Claude Péloquin: écoeuré de mourir

Célèbre pour son vers «Vous êtes pas écoeurés de mourir bande de caves! C'est assez!» immortalisé sur une oeuvre murale du sculpteur Jordi Bonet au Grand Théâtre de Québec, il disait souvent préférer «passer pour fou que passer tout droit».

Claude Péloquin a publié une trentaine de recueils de poésie depuis Jéricho en 1963. Il est aussi l'auteur des chansons Monsieur l'Indien et Lindberg. Ce dernier succès interprété par Robert Charlebois et Louise Forestier lui a valu un prix en 1969. Il a aussi scénarisé et réalisé trois courts métrages, en plus d'enregistrer cinq albums.

Claude Péloquin avait publié son dernier recueil l'an dernier aux Écrits des Forges, La valse fatale. Il se savait alors malade, même s'il n'en parlait pas à ses proches, dont le poète rockeur Lucien Francoeur, frère d'armes depuis une trentaine d'années.

«Il était fidèle en amitié et généreux. On était très complices. C'était un poète 24 heures par jour. Il se levait et se couchait avec un poème. Il était constamment en ébullition, comme Dali. Il était plus grand que nature. Le gars était inépuisable, un travailleur forcené, un poète entêté.»

Le rockeur compte d'ailleurs enregistrer sa propre version de Monsieur l'Indien sur le prochain disque de son groupe Aut'chose. Il croit également qu'un coffret des cinq albums de Claude Péloquin pourrait être réédité.

«Il a changé le rock québécois à partir de la chanson Lindberg avec ses textes surréalistes. Il n'a jamais arrêté d'écrire malgré le fait qu'on lui ait toujours refusé des subventions. Il était méprisé. C'est certain qu'il pouvait être arrogant, mais c'était un être extrêmement vulnérable et fragile.»

Le chanteur Robert Charlebois a réagi en publiant un poème en l'honneur de Claude Péloquin.

«On a fait les fous au sud du sud/On a travaillé fort au nord du nord/On a rigolé on s'est engueulé/Triste novembre pour la poésie/Son combat contre la mort s'arrête ici/Il est parti sur Québec Air Transworld... Eastern Western pis Pan American/Adieu poète.»

«Un monument»

L'auteur-compositeur-interprète Yann Perreau l'a aussi côtoyé dans les dernières années. Il a enregistré en 2012 l'album À genoux dans le désir avec des textes inédits de Claude Péloquin.

«Il a fait plein de choses qu'on connaît moins. Il a sorti deux recueils dans les trois dernières années. Il a toujours été pertinent, amoureux, passionné et à contre-courant. Ces derniers temps, il en avait marre. Il s'est fait tatouer sur un mollet le mot game et sur l'autre, over», se souvient le chanteur Yann Perreau.

En 2010, dans un vernissage de l'artiste visuel Zilon, le poète s'était approché de lui avec une enveloppe contenant 300 pages.