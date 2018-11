Salomé Corbo: ma vie en livres

Votre premier souvenir de lecture?

«Dans J'aime lire, il y a toujours une histoire principale et il y en avait une qui s'appelait Tête de paille. C'était un petit enfant blond, qui avait des cheveux de paille et qui s'en allait quelque part en Afrique. Dans mon souvenir, c'est ça, mais c'est vague. J'avais 5 ans à peu près.»

Le livre qui a changé votre vie?

« Zazie dans le métro de Raymond Queneau, parce qu'il m'a donné le goût de la lecture. C'est le premier roman que j'ai lu toute seule, et j'ai alors commencé à choisir mes propres lectures. Avant ça, je n'aimais pas lire, parce que mes parents lisaient trop de livres. Et j'étais une enfant très active, qui aimait jouer, et je trouvais que la lecture était quelque chose d'inactif. »

Le livre que vous aimez relire?

«Les bédés de Mafalda. Parce que plus je les lis, plus je leur trouve des couches d'engagement politique, d'engagement social. Plus je vieillis, plus je redécouvre à quel point Quino, le créateur de Mafalda, passait des messages. Enfant, ça me faisait rire. Maintenant, ça ne me fait même plus rire, je dirais. C'est d'une tristesse infinie, en fait.»

Le livre que vous avez donné le plus souvent en cadeau?

«Marrakech express d'Esther Freud. C'est un beau livre qui se lit vite, qui se lit bien. C'est l'histoire d'une femme qui va vivre au Maroc avec ses enfants. C'est super beau, une belle histoire d'une maman; alors, j'ai beaucoup donné ça à mes amies qui sont mamans.»

Le livre qui vous ressemble?

«Comme un roman de Daniel Pennac, parce qu'il nous dit qu'on peut faire ce qu'on veut avec la lecture. J'ai un rapport à la lecture libre: je commence des livres que je ne finis pas et je reprends des vieux... Autant j'ai lu de la grande littérature comme Anna Karenina de Léon Tolstoï, autant j'aime des auteurs contemporains qui n'ont pas de prétention derrière leur plume. Ce n'est pas la forme qui est éblouissante, c'est le contenu que je trouve rafraîchissant. Ça ramène la lecture à quelque chose qui est moins intellectuel. Et c'est bien, parce qu'il n'y a pas juste des intellos qui lisent.»

Le prochain livre que vous avez l'intention de lire?

«Je pense que je vais lire Une amie merveilleuse, parce que toutes mes amies l'ont lu. Je suis encore comme une ado: mes amies font ça, je vais le faire ! J'ai aussi bien envie de lire le dernier de Martine Delvaux, Thelma, Louise et moi.»

_______________________________________________________________________

