 Le roman graphique Vogue la valise: L'Intégrale récompensé 

L'Association des critiques et journalistes de bande dessinée a décerné le Prix de la critique ACBD québécoise 2018 au roman graphique Vogue la valise: L'Intégrale , de Siris, édité par les éditions La Pastèque.

Siris s'est fait connaître dans le milieu du fanzinat, avant de publier des titres tels que Cent rides cent boutons (1991), Comix Baloney 1 et 2 (1995 et 1997) et Rotabagage (1996).

Le Prix de la critique ACBD de la bande dessinée québécoise, qui vise à mettre en valeur la créativité, la diversité et la richesse de la bande dessinée québécoise au-delà des frontières du Québec, sera remis le 16 novembre au Salon du livre de Montréal.