Salon du livre: une nouvelle ère qui commence

«Le Salon est un événement très grand public, et il va le rester. Par contre, on peut sûrement développer des activités spécifiques pour cette clientèle, soit une programmation plus riche, soit des rencontres plus intimes.» Et pourquoi pas des spectacles en soirée en marge du Salon, ou des rencontres plus proches de la réalité des 18-20 ans? suggère-t-il.

Olivier Gougeon souhaite également améliorer l'accompagnement du visiteur sur place afin de parfaire son expérience devant la «marée» d'exposants, d'éditeurs, de livres, de séances de signatures et des quelque 2000 auteurs invités...

«Quand on arrive au Salon et qu'on ne sait pas trop où aller, on est un peu perdu. Oui, c'est bien de déambuler, mais si on pouvait prendre le visiteur quand il arrive et lui dire: "Toi, qu'est-ce qui t'intéresse?"»

C'est dans cette optique qu'a été mise sur pied pour la première fois cette année une équipe de bénévoles munis de tablettes pour accueillir les visiteurs, les conseiller dans leur recherche d'activités et même les guider jusqu'au bon stand. Car l'essence du Salon, plaide Olivier Gougeon, ce sont les rencontres - du lecteur avec l'auteur, du lecteur avec l'éditeur, de l'éditeur avec son auteur dans un contexte de vente et même des lecteurs entre eux. Un tout qui constitue, selon lui, la valeur ajoutée du livre acheté au Salon - et dont il n'est absolument pas question de baisser le prix, même s'il est vendu directement par l'éditeur.

«L'ADN du salon»

«L'ADN du Salon, c'est de vendre des livres, et il ne faut pas du tout en rougir. Ce côté à la fois marchand et culturel, c'est ce qui fait l'unicité du Salon. Le Salon est un lieu où l'on vient rencontrer les artisans du milieu du livre, les éditeurs, les créateurs, les auteurs... Le prix qu'on paie pour le livre, on le paie pour tout ça.»

Le nouveau directeur général du Salon du livre de Montréal veut que l'événement, qui est au deuxième rang des plus grandes foires francophones du livre dans le monde, devienne dès l'an prochain un leader en matière de réflexion, de discussion et d'élaboration d'idées sur l'innovation en édition, une industrie «bouillonnante» au Québec en ce moment. Et d'ici cinq ans, il compte même en faire un événement touristique majeur de la métropole.

«Ça a lieu pendant une période de l'année qui n'est pas facile, le mois de novembre, où il y a moins de tourisme qu'à d'autres périodes. Mais on a une occasion à saisir.»

La Presse sera présente au Salon du livre, qui se tient à la Place Bonaventure du 14 au 19 novembre.