 Réécoutez le webinaire sur les biographies de vedettes 

Mego. Michel Courtemanche. Guylaine Tanguay. Étienne Boulay. Béatrice Picard. Jérémy Demay. Lors de la rentrée littéraire automnale, ces personnalités ont toutes publié un livre portant sur leur vie. Au Québec, sommes-nous friands de l'autobiographie et de la biographie de personnalités publiques? Qu'est-ce qui fait une bonne histoire à raconter? Quelle part d'eux-mêmes les artistes veulent-ils révéler? Et surtout, toutes les biographies se valent-elles: quelles sont celles qui feront vraiment date?

Dans le cadre des Rencontres numériques La Presse, notre chroniqueur Mario Girard a animé cette discussion en compagnie de Véronique Lauzon, journaliste de la section Arts de La Presse, Chantal Guy, journaliste et critique de la section Arts lectures de La Presse, et Pierre Cayouette, ancien journaliste, auteur et éditeur aux Éditions La Presse.

Le webinaire, d'une durée de 60 minutes, a été présenté gratuitement en direct en ligne. Pour plus d'informations sur cette Rencontre et sur les webinaires à venir, abonnez-vous à la page Facebook des Rencontres La Presse.

https://www.facebook.com/Les-Rencontres-La-Presse-176867446271290/