L'incroyable succès du roman historique

À la retraite depuis quelques années d'un poste de professeur d'histoire et de didactique à l'Université de Montréal, Jean-Pierre Charland écrit tous les jours de la semaine, de 9 à 5. Il peut publier trois livres par année, qui sont vendus à des dizaines de milliers d'exemplaires chacun. Pourtant, sa renommée est circonscrite à ses lecteurs.

«Je suis à la littérature ce que le canal 10 était à Radio-Canada», dit-il.

Entendez par là que M. Charland n'est pas une coqueluche médiatique et a le sentiment d'être boudé par l'intelligentsia du monde littéraire. Ça ne l'ébranle pas. «J'ai du plaisir à écrire pour ceux qui ont du plaisir à me lire.»

Il n'est pas le seul à ressentir un certain snobisme par rapport à son travail.

«Au Québec, je suis une auteure populaire. En France, je suis un écrivain qui fait de la littérature populaire. Ce n'est pas du tout la même chose. En France, l'accueil est beaucoup plus chaleureux et respectueux», explique Louise Tremblay d'Essiambre, qui a vendu, au Québec et dans la francophonie, 2 millions d'exemplaires de ses 45 livres.

M. Charland et Mme Tremblay d'Essiambre sont parmi les auteurs de romans d'époque et historiques qui vendent le plus d'ouvrages au Québec.

Le succès que connaît ce genre littéraire ne date pas d'hier. Qu'on se rappelle Les filles de Caleb d'Arlette Cousture au milieu des années 80.

Et pourtant...

«Il y a eu beaucoup de mépris autour de l'ouvrage, dit celle qui a fait connaître la saga d'Émilie Bordeleau et d'Ovila Pronovost. On m'a confié que le comité de lecture du premier éditeur avait dit que c'était prévisible et de ne pas le publier.»

Ce que confirme... le premier éditeur, Jacques Fortin, fondateur de Québec Amérique. «Mon directeur littéraire avait refusé Les filles de Caleb. Mon épouse a lu le manuscrit et l'a beaucoup aimé. Après, je l'ai publié.»

Qu'est-ce qui fait le succès de ce genre littéraire? Sans doute le savant mélange de vérité historique et de passages romancés.

On apprend tout en se divertissant. Cela dit, nos interviewés sont conscients d'avoir une responsabilité face à l'histoire.

«Nous avons des obligations, dit M. Charland. À lire certains auteurs que je ne nommerai pas, ça fait cute de parler des madames avec de grandes robes et des monsieurs avec des canotiers. On présente parfois le Québec d'il y a 100 ans comme un endroit calme, alors qu'un enfant sur deux mourait avant d'atteindre la vingtaine.»