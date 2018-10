Un prix pour Marianne Dubuc

Le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2018 a été remis jeudi à l'auteure et illustratrice Marianne Dubuc pour son album Le chemin de la montagne, publié chez Comme des géants.

«L'auteure aborde l'importance de la transmission orale, le respect de la nature, l'entraide, le partage et l'amitié, mais aussi la mort, dans une ode à la nature sensible et remplie d'humanité», souligne le jury.

Ce prix est doté d'une bourse de 5000 $.