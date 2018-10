Sur la table de... Serge Bouchard

Autour de la table

L'épinette

Je suis obsédé par les épinettes depuis toujours. La blonde de mon ami Jean Désy, Isabelle Duval, est photographe et l'accompagne dans le Nord. Elle a pris cette photo qui ressemble à une peinture. Marie, qui veut toujours me faire plaisir, l'a fait agrandir pour me l'offrir et maintenant, elle est toujours à côté de moi quand je travaille.

Le camion

Je peins naïvement, niaiseusement... (rires) Ce sont des formes d'évacuation. Toute ma vie, j'ai été capable de sortir d'une situation par méditation. J'aime beaucoup le rien. À Huberdeau, j'aimais m'asseoir sur une roche dans la forêt pendant des heures. Et j'aime les pinceaux, les tableaux. Dans mes peintures, on voit les signes de la maladie mentale qui m'a toujours habité (rires): des épinettes, la forêt, des animaux sauvages. Et un hommage à mon camion.

Les livres

Quand on a emménagé ici, Marie et moi, on a pris le parti qu'on serait dépouillés. On a décidé qu'il n'y aurait pas de bibliothèques. Mais c'est dur. Les livres s'accumulent malgré nous. Il y a tellement de bonnes choses qui se publient, c'est un combat à jamais perdu. Je fais partie de la génération qui pensait que c'était très précieux d'avoir une bibliothèque personnelle. Ma maison à Huberdeau, c'était une grande bibliothèque; il a fallu un mois pour la vider de ses livres.

L'orignal

Moi, j'aime la nature, la forêt, les animaux sauvages. Tous les objets autour de moi le rappellent. Cette toile aussi. Aujourd'hui, je vis au bord de la rivière des Prairies. C'est un lien qui me relie à la nature. La rivière ne gèle pas l'hiver, elle est toujours vivante, en mouvement. J'aime la regarder quand je suis assis à mon bureau.