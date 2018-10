Prix Giller

Les cinq oeuvres finalistes au prix Giller, doté d'une bourse de 100 000 $, sont: Songs for the Cold of Heart d'Éric Dupont, Washington Black d'Esi Edugyan, French Exit de Patrick deWitt, Motherhood de Sheila Heti et An Ocean of Minutes de Thea Lim. Le lauréat ou la lauréate sera annoncé le 19 novembre.

Prix du Gouverneur général

Les Prix du Gouverneur général ont dévoilé mercredi les nombreux finalistes dans sept catégories, dont les gagnants, qui seront connus le 30 octobre, recevront chacun une bourse de 25 000 $.

Catégorie Romans et nouvelles: De synthèse de Karoline Georges, La bête creuse de Christophe Bernard, Les noyades secondaires de Maxime Raymond Bock, Manikanetish de Naomi Fontaine et Noms fictifs d'Olivier Sylvestre.

Catégorie Poésie: Cruauté du jeu de France Théoret, La dévoration des fées de Catherine Lalonde, La raison des fleurs de Michaël Trahan, Le revers de Roxane Desjardins et Ne faites pas honte à votre siècle de Daria Colonna.

Catégorie Essais: Avant l'après: voyages à Cuba avec George Orwell de Frédérick Lavoie, Histoire des juifs du Québec de Pierre Anctil, Le piège de la liberté de Denys Delâge et Jean-Philippe Warren, Les chants du mime: en compagnie d'Étienne Decroux de Gabrielle Giasson-Dulude et Mégantic: une tragédie annoncée d'Anne-Marie Saint-Cerny.

Prix de l'Académie des lettres du Québec

Les prix, dotés d'une bourse de 1500 $, seront remis le 23 octobre à la Maison des écrivains. Voici les finalistes.

Prix Alain-Grandbois (poésie): Strange Fruit de Jean-Marc Desgent, La dévoration des fées de Catherine Lalonde et Pas de tombeau pour les lieux de Judy Quinn.

Prix Ringuet (roman): Le jeu de la musique de Stéfanie Clermont, Et nous ne parlerons plus d'hier de July Giguère et Un jour je te dirai tout de Brigitte Haentjens.

Prix Victor-Barbeau (essai): Le peuple rieur, hommage à mes amis innus de Serge Bouchard, Que peut la critique littéraire? de David Dorais et Refus global, histoire d'une réception partielle de Sophie Dubois.

Prix Goncourt

Les huit finalistes de la deuxième liste du plus prestigieux prix littéraire français, qui sera remis le 7 novembre, sont:

Ça raconte Sarah de Pauline Delabroy-Allard, Frère d'âme de David Diop, Maîtres et esclaves de Paul Greveillac, Les enfants après eux de Nicolas Mathieu, L'évangile selon Youri de Tobie Nathan, Quatre-vingt-dix secondes de Daniel Picouly, L'hiver du mécontentement de Thomas B. Reverdy et Hôtel Waldheim de François Vallejo.