Quelques suggestions de livres jeunesse pour petits, enfants et adolescents.

Marie Allard

La Presse

Pour les petits : le courage de plonger

Jabari l’a décidé : aujourd’hui, il saute du tremplin. À la piscine avec son père et sa petite sœur, le garçon voit d’autres enfants s’élancer dans l’eau. Facile.

Mais une fois dans l’échelle, Jabari ressent le besoin de descendre pour se reposer un peu… Doux et estival, cet album donne envie de prendre une grande inspiration avant d’avancer.

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS D’EUX Jabari plonge, de Gaia Cornwall, traduction de Christiane Duchesne, éditions D’Eux.

Une jolie leçon de courage, qui finit bien.

Jabari plonge, de Gaia Cornwall, traduction de Christiane Duchesne, éditions D’Eux. Dès 3 ans.

Pour le primaire : l’enfant policier

IMAGE FOURNIE PAR LES MALINS Les surdoués : Théo, policier pour vrai

Théo, 13 ans, est déjà policier. Surdoué, il a fait ses études primaires et secondaires très rapidement, avant d’apprendre le métier de policier.

Ce roman en gros caractères, dont la prémisse est amusante, est un bon divertissement. Le jeune policier se fait confier une mission d’infiltration dans un groupe qui donne des spectacles de cirque.

IMAGE FOURNIE PAR LES MALINS Les surdoués : Théo, policier pour vrai, de Valérie Fontaine, éditions Les malins.

« Je sens des papillons qui font du karaté dans mon ventre », dit Théo. À réserver aux enfants — ou aux ados — qui apprennent le français.

Les surdoués : Théo, policier pour vrai, de Valérie Fontaine, éditions Les malins. Dès 7 ans.

Pour les ados : préférer les robots aux humains

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS HURTUBISE Athéna, d’Élizabeth Turgeon, collection Atout, éditions Hurtubise.

Quatre jeunes Québécois ont été sélectionnés pour représenter le Canada à un concours international de robotique, en Thaïlande.

Sur place, ils ont la chance de visiter Athéna, une entreprise spécialisée en robotique et intelligence artificielle.

Ce qui devait être une simple excursion scolaire devient un stage, quand Athéna décide d’étudier les relations qui se créent entre l’humain et la machine. En se servant des élèves comme cobayes...

Haletant sans être parfait, ce roman (mi-scientifique, mi-polar) pose des questions intéressantes sur la place de la technologie dans nos vies.

Athéna, d’Élizabeth Turgeon, collection Atout, éditions Hurtubise. Dès 12 ans.

Bande dessinée : chère Lou

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS GLÉNAT Lou : l’intégrale, première saison

Lou, c’est une série de huit tomes, publiés au fil de 14 ans. Près de 3 millions d’exemplaires ont été vendus.

Ce volume épais (près de 450 pages, en format un peu plus petit que l’original) les rassemble. On y redécouvre Lou, cette adolescente qui a 12 ans au départ, et qui vieillit au fil des pages — ce qui est rare en bande dessinée.

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS GLÉNAT Lou : l’intégrale, première saison, par Julien Neel, éditions Glénat.

C’est encore plus attachant en rafale et on comprend mieux la complexité de l’œuvre. Psst : c’est vraiment un beau cadeau à offrir aux ados.

Lou : l’intégrale, première saison, par Julien Neel, éditions Glénat. Dès 12 ans.

Documentaire : la vie de la créatrice d’Anne

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LA COURTE ÉCHELLE Lucy Maud Montgomery

Lucy Maud Montgomery, qui aimait qu’on l’appelle Maud, est bien sûr l’autrice d’Anne, la maison aux pignons verts. Sa vie — peu banale pour une femme née à l’Île-du-Prince-Édouard en 1874 — est racontée aux enfants dans ce documentaire.

Orpheline de mère à 2 ans, la petite Maud a grandi avec ses grands-parents, sévères, et a dû faire preuve de détermination pour écrire.

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LA COURTE ÉCHELLE Lucy Maud Montgomery, texte de Maria Isabel Sánchez Vegara, illustrations d’Anuska Allepuz, traduction de Françoise Major, éditions La courte échelle.

C’est un chouette exemple et une histoire inspirante, égayée par des illustrations aux teintes bleutées.

Lucy Maud Montgomery, texte de Maria Isabel Sánchez Vegara, illustrations d’Anuska Allepuz, traduction de Françoise Major, éditions La courte échelle. Dès 5 ans.