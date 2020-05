(New York) Spotify va mettre en ligne gratuitement une version audio du premier tome de la série littéraire Harry Potter, lue par des célébrités, notamment l’acteur Daniel Radcliffe, qui a incarné le sorcier à lunettes au cinéma.

Agence France-Presse

La plateforme de musique et de contenu audio a mis en ligne mardi le premier chapitre, lu par le comédien britannique qui a joué dans les huit volets cinématographiques d’Harry Potter, de 2001 à 2011.

Suivra, chaque semaine, un autre chapitre, lu par des célébrités comme l’ancien footballeur professionnel David Beckham, l’acteur Eddie Redmayne ou la comédienne Dakota Fanning.

La version audio sera accessible aux abonnés à la formule gratuite de Spotify ainsi qu’à la formule payante.

Des vidéos des enregistrements seront mises en ligne sur le site wizardingworld.com, portail officiel de la saga Harry Potter et de son pendant Animaux fantastiques (Fantastic Beasts and Where to Find Them).

Plus de 500 millions de livres de la saga Harry Potter ont été vendus dans le monde.

Selon Wizarding World, le premier tome, publié en 1997, demeure le plus vendu de tous.