Mauvaise herbe

De Thibaut Rassat

Les éditions de la Pastèque

Dès 5 ans

Marie Allard

La Presse

Accepter que tout peut dérailler

Eugène aime les immeubles bien droits et les maisons parfaitement rangées. Architecte, il désire tout contrôler, loin de la pagaille. Quand un grand arbre tombe sur son chantier, les ouvriers paniqués lui offrent de le couper sur-le-champ. Les proportions parfaites du vieil arbre attendrissent toutefois Eugène, qui consent à revoir ses plans. Écrit et illustré par un architecte, cet album est une ode à l’adaptation, si essentielle en ce moment.

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS BAYARD CANADA Mérika l’étoile filante, texte de Noha Roberts, illustrations de Sabrina Gendron Collection Cheval masqué au galop, éditions Bayard Canada Dès 7 ans

Mérika l’étoile filante, texte de Noha Roberts, illustrations de Sabrina Gendron Collection Cheval masqué au galop, éditions Bayard Canada Dès 7 ans

Danser à sa façon

Mérika aime danser. Devant son miroir, après avoir enfilé un tutu, elle devient une vraie ballerine. Si bien que son père lui propose de suivre des cours de ballet. Même si Mérika a du mal à bien exécuter certains mouvements – elle a la trisomie 21. Doux et rassurant, ce petit roman met en scène une jeune héroïne enthousiaste et un entourage souple devant les défis de la vie. Pour donner l’envie de danser à la maison.

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS PETIT HOMME Les 247 minutes de chicane de Mila, texte de Nadine Descheneaux, illustrations de Chloé Baillargeon, éditions Petit homme

Les 247 minutes de chicane de Mila, texte de Nadine Descheneaux, illustrations de Chloé Baillargeon, éditions Petit homme, dès 12 ans

Pas de chicane dans ma cabane

Une chicane éclate entre Mila et Anaïs, deux copines du secondaire. Ce n’est pas facile de toujours bien s’entendre quand on est intenses ! Amusant, ce roman graphique dédramatise les prises de bec (sûrement nombreuses ces jours-ci, entre frères et sœurs confinés à la maison…). À lire pour se divertir, apprendre à admettre ses torts et rester positif.

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LA COURTE ÉCHELLE Crimes à la ferme ! Tome 2, La mystérieuse disparition de Vache, de Sandra Dumais, éditions La courte échelle

Crimes à la ferme ! Tome 2, La mystérieuse disparition de Vache, de Sandra Dumais, Éditions La courte échelle, dès 6 ans

Rires bienvenus

Voilà un chouette cadeau à offrir aux enfants de 6 à 11 ans, en ces temps anxiogènes. Très rigolote, cette bande dessinée met en scène l’inspecteur Biquette, qui n’est pas le pogo le plus dégelé de la boîte, pour reprendre l’expression de Manon Massé. Il est entouré de divers animaux d’une ferme, tous un peu givrés, mais empathiques. À noter : on peut très bien apprécier ce deuxième tome sans avoir lu le premier. À savourer.

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS HURTUBISE Encyclopédie des animaux, textes de Jules Howard, illustrations de Jarom Vogel, traduction d’Emmanuelle Pingault, éditions Hurtubise

Encyclopédie des animaux, textes de Jules Howard, illustrations de Jarom Vogel, traduction d’Emmanuelle Pingault Éditions Hurtubise, dès 5 ans

Célébrer les animaux

Environ 1,5 million d’espèces d’animaux ont été répertoriées jusqu’à maintenant dans le monde, indique le zoologue Jules Howard dans cette Encyclopédie des animaux. Plus de 500 sont présentés dans ce documentaire, par catégories : invertébrés, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères. C’est clair et joliment illustré. Pour mieux connaître – et apprécier – la vie qui grouille autour de nous, pendant qu’on a un peu arrêté notre course folle.