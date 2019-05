Littérature jeunesse: nos suggestions

Quelques suggestions de livres jeunesse pour petits, enfants et adolescents.

Pleine lune. Texte et illustrations de Camilla Pintonato, traduction de Nadine Robert. Éditions Comme des géants. Dès 3 ans.

Pour les amateurs d'animaux et de douceur.

Dans cet album plaisamment illustré (avec des feutres !), l'artiste vénitienne Camilla Pintonato raconte une histoire en rimes, parfaite pour calmer et consoler avant le dodo.

Cinq lapins courent dans la nuit. « Que transportent-ils sur leur dos ? C'est rond, c'est brillant et c'est beau. »

La corde à linge, texte et illustrations d'Orbie

L'étonnante fin nous laisse sur notre faim, comme un ado à l'appétit insatiable. Habile et intrigant.

Un soir, il reçoit un message vidéo de sa soeur, qui semble avoir été enlevée par une entité lumineuse et vrombissante.

Gabriel, 15 ans, vit dans la petite ville de L'Avenir, avec sa soeur serveuse dans un bar et sa mère dépressive.

Un billet pour nulle part, scénario et dessins de Nunumi

Le dessin est juste et le scénario, captivant pour les enfants.

Mon bel herbier du Québec, Textes de Jérôme Carrier, illustrations de Florence Dellerie et d'Alex Richard

Projet pour les beaux jours

Plus de 50 plantes et arbres du Québec sont décrits - avec leur habitat, leur usage, leurs fleurs et fruits - dans ce joli herbier, relié par une commode spirale.

Les photos et dessins sont clairs, ce qui aide les enfants à identifier les conifères, feuillus, arbustes, plantes aquatiques, nordiques, etc. qu'ils croiseront lors de balades.

Vingt pages à la fin permettent de monter son propre herbier. Très chouette.

