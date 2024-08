Pour ajouter à votre pile, voici trois livres que nos chroniqueurs ont lus et approuvés.

Autoportrait d’une autre, d’Élise Turcotte

Une écrivaine québécoise tente de mieux comprendre la vie de sa tante, une comédienne méconnue, amie de Réjean Ducharme, Pauline Julien et Gérald Godin, amante de Gaston Miron et épouse d’Alejandro Jodorowski, qui s’est exilée à Paris puis au Mexique, avant de mourir tragiquement il y a près de 40 ans, à Montréal. Autoportrait d’une autre n’est pas tout à fait un roman, avertit Élise Turcotte. Ni un récit. C’est une réflexion sur l’art, la folie et la notion de muse, doublée d’une incursion fascinante dans le processus de création d’une œuvre originale, à propos d’un sujet tout aussi original.

Autoportrait d’une autre Élise Turcotte Alto 280 pages

Les disgracieuses, de Claudia Larochelle

La collection III de Québec Amérique invite des auteurs à raconter en trois récits autofictifs des moments marquants de leur vie. Avec Les Disgracieuses, la journaliste et autrice Claudia Larochelle propose une narratrice qui dévoile ses forces et ses faiblesses de façon bouleversante, dans sa vie privée, amoureuse et professionnelle, de l’adolescence à l’âge adulte, à une époque pré-#metoo. Certaines se reconnaîtront dans le manque de confiance en soi et le besoin maladif de plaire qui y est exposé, mais aussi dans une certaine reprise de pouvoir personnel, qui n’évacue pas la vulnérabilité.

Les Disgracieuses Claudia Larochelle Québec Amérique, collection III 134 pages

La dernière cassette — Un portrait d’André Brassard, d’Olivier Choinière

Ce livre, ce sont d’abord les mots de l’homme de théâtre André Brassard, ceux qu’il a mis sur de nombreuses cassettes avant de connaître une inertie grandissante. Olivier Choinière en a fait un livre et une pièce qui a été créée en septembre 2023 au Quat'Sous avec la téméraire Violette Chauveau dans le rôle de Brassard (la pièce y sera reprise en novembre). Cette plaquette est à la fois un ouvrage de poésie et un portrait biographique. On suit André Brassard dans son quotidien où, entre une cigarette et un Coke, il interroge sa vie. Certains passages sont bouleversants, comme pouvait l’être Brassard. « Si tu relis le contrat que t’as signé en venant au monde, c’est pas marqué que ça va être facile. […] Un droit de l’être humain ? C’est pas un droit, c’est un hasard. » Une lecture d’automne tout indiquée.