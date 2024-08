Juste à temps pour la journée J’achète un livre québécois, qui a lieu lundi, voici quelques titres qui valent le détour et qui viennent d’arriver en librairie.

Hanter Villeray, Gabrielle Caron

C’est le premier roman de l’humoriste et créatrice de la balado J’ai fait un humain, inspirée de son livre où elle se confiait sur son entrée dans la maternité. Maude, son personnage, est morte, mais elle est toujours là. Tout en découvrant son nouveau quotidien de fantôme, la jeune femme se confie sur ses peurs et ses insécurités et réfléchit au sens de la vie — avec une bonne dose d’humour.

Hanter Villeray Gabrielle Caron Stanké 288 pages

Le garçon d’encre, Marie-Christine Chartier

Ce septième roman de Marie-Christine Chartier, qui a vendu plus de 100 000 exemplaires de ses livres précédents, continue d’explorer les relations humaines. Cette fois, c’est à travers l’histoire d’une jeune femme de 24 ans qui retourne à contrecœur dans son village du Lac-Saint-Jean, à la mort de son père. Une surprise l’y attend : elle pourra toucher son héritage seulement si elle passe deux mois dans la maison de son enfance, en compagnie d’un jeune homme que son père avait pris en affection.

Le garçon d’encre Marie-Christine Chartier Hurtubise 224 pages

Tout me revient maintenant, Jean-Michel Fortier

L’auteur de La révolution d’Agnès raconte ici l’histoire de deux adolescents de Sainte-Foy, en 2003, qui passent le temps un peu comme tous les autres jeunes de leur âge. Mais Colin écoute Céline Dion en secret et cache sa préférence pour les garçons. Une réflexion tantôt grave, tantôt légère, autour de la question d’« être ou ne pas être fake ».

Tout me revient maintenant Jean-Michel Fortier La mèche 312 pages

Je travaille dans le bruit, Yannick Marcoux

Le poète et chroniqueur Yannick Marcoux s’est servi de sa propre expérience pour imaginer ce roman situé vers la fin des années 1990. Son alter ego, Félix, est serveur dans un bar du Mile End où se produisent des musiciens de la scène jazz. Ce lieu devient toute sa vie jusqu’au jour où le quartier se transforme et que la survie du local est menacée. Un univers qui rappelle celui du Plongeur, de Stéphane Larue.

Je travaille dans le bruit Yannick Marcoux XYZ 224 pages

Aimer la terre, Jean Désy

Le poète Jean Désy, qui est aussi médecin au Nunavik et sur la Côte-Nord, revient avec un nouveau recueil aussi rafraîchissant qu’une promenade dans la nature. Descente de rivière, rêve de lichen et de mousse ou cri de perdrix, ses poèmes rappellent la « chanson des forêts » et se lisent comme une bouffée d’air frais.