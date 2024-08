Vous vous demandez quels livres québécois ajouter à votre liste d’achats ? Laissez-vous guider par des artistes et personnalités d’ici qui ont participé à notre rubrique Sur la table de chevet au cours de l’année.

Femme fleuve d’Anaïs Barbeau-Lavalette Recommandation de Catherine Souffront, comédienne « Ce livre se mange comme un chausson aux pommes chaud. Ça se lit comme une fiction, comme un journal intime, comme une confession pleinement assumée. C’est l’histoire d’une femme qui sort de la norme, donc on pourrait dire anormale, mais une femme qui dit : “ Je n’ai pas l’habitude d’être incomplète. ” Et ça, j’ai trouvé ça fort. Ça sous-entend qu’une femme, sa prémisse de vie, c’est de se permettre sa complétude, d’être entière. Et aujourd’hui, c’est l’exception d’être femme et entière, c’est être revendicatrice et être rebelle. Et elle ne le revendique pas parce qu’elle l’incarne à travers un amour qui n’est pas linéaire, qui n’est pas monogame, mais qui est propre à sa conception. Je trouve que ça permet d’ouvrir les esprits de voir une femme qui est consciente de ses contradictions. » Femme fleuve Anaïs Barbeau-Lavalette Marchand de feuilles 252 pages

Prendre son souffle, de Geneviève Jannelle Recommandation de Christian Bégin, animateur et acteur « C’est l’histoire d’une fille qui est en amour avec un gars qui a la sclérose en plaques. C’est incroyable, ce roman. C’est grandiose. Je l’ai lu d’une traite. […] C’est extrêmement cinématographique comme façon d’écrire, on voit que ça peut très bien être transposé à l’écran et ça m’a complètement soufflé, aspiré. Ça faisait longtemps que je n’avais pas eu un élan comme ça pour un récit qui m’a bouleversé, interpellé, que j’ai eu envie de m’approprier et de transformer. Ça m’a fait un bien énorme. C’est vraiment à découvrir. C’est un livre qui m’a amené dans toute une gamme d’émotions, j’ai ri, j’ai pleuré — c’est rare que je pleure en lisant un livre, mais j’ai pleuré à chaudes larmes, en fait. » Prendre son souffle Geneviève Jannelle Québec Amérique 144 pages

Une esquisse de sourire, d’Antoine Ross-Trempe Recommandation de Mathieu Quesnel, metteur en scène et acteur « L’auteur raconte des anecdotes, des souvenirs, il parle beaucoup de ses enfants. C’est un recueil de tous ses petits écrits et j’ai lu ça un peu partout — en voyage, dans l’avion, dans des cafés. Ça se lit bien partout parce que c’est de petits segments et c’est vraiment drôle. J’ai beaucoup ri. Je me suis un peu reconnu en lui parce qu’il a de jeunes enfants. Il joue beaucoup avec la langue, aussi. On comprend que c’est un gars qui dit des affaires drôles et qui crée des malaises. C’est plein de petites remarques sur la vie de tous les jours, genre quand il va faire l’épicerie et qu’il se passe quelque chose de bizarre avec la caissière, mais c’est tout le temps ridicule ! » Une esquisse de sourire Antoine Ross-Trempe Cardinal 240 pages

Ce que je sais de toi d’Éric Chacour Recommandation de Suzie Bouchard, humoriste « C’est dur d’en parler sans rien révéler parce que ça fait partie de ce qui est bon dans le livre, cet effet de surprise. C’est une belle histoire, c’est bien écrit — je l’ai lu vraiment d’une traite. Au début, je pensais que je n’aimerais pas la narration au “ tu ”, puis finalement, ça participe tellement à l’énigme que j’ai adoré. J’ai trouvé ça impressionnant qu’il y ait du suspense alors que ce n’est pas un roman d’action. C’est une histoire d’amour, une histoire de famille, avec une trame assez intime ; mais il y a quand même un vrai suspense qui se construit à travers ça. J’ai beaucoup aimé. J’ai trouvé ça doux-amer et plein de nuances dans la façon d’aborder cet espèce de drame familial. » Ce que je sais de toi Éric Chacour Alto 296 pages

La-Z-Boy résurrection de Gabrielle Regimbal Recommandation de Marie-Soleil Dion, comédienne « C’est de la poésie et c’est extrêmement touchant. Gabrielle a été diagnostiquée avec un cancer du sein qui était très avancé. Elle a écrit le livre pendant ses traitements de chimio. Elle évoque beaucoup son fils qui la tient en vie, l’amour de son fils, puis l’amour de son chum pour qui elle a envie de rester. Sa parole est vraiment belle, mais c’est sûr que ça arrache des larmes parce que c’est injuste, ce qu’elle vit. Je trouve ça beau qu’elle l’ait écrit puis qu’elle ait fait son lancement. Je pense qu’elle avait vraiment envie aussi de laisser cette œuvre à ses sœurs de sein, les autres femmes qui vivent le même combat qu’elle. En même temps, c’est très accessible comme poésie, les images sont claires et percutantes. » La-Z-Boy résurrection Gabrielle Regimbal Mains libres 84 pages

Peuple de verre, de Catherine Leroux Recommandation d’Éric Chacour, auteur « J’en suis vraiment au tout début. Catherine Leroux est mon éditrice et là aussi, c’est une des plus belles rencontres que j’ai faites. Quand on a commencé à travailler ensemble, je savais qu’elle avait écrit des livres, donc je me suis précipité pour en lire un. C’était L’avenir et j’avais vraiment beaucoup aimé. Et là, elle vient tout juste de sortir Peuple de verre. Dans les premières pages que j’ai pu lire, je retrouve l’intelligence incroyable de Catherine au service d’une thématique très contemporaine, parce qu’elle parle de rénovictions et de tout un tas de sujets qui sont assez actuels. » Peuple de verre Catherine Leroux Alto 288 pages

Simone Simoneau, tome 2 : Comme des renardes, de Valérie Plante et Delphie Côté-Lacroix Recommandation de Justine Laberge-Vaugeois, musicienne et auteure jeunesse « Je viens de le finir et ma fille est en train de le lire aussi, et je trouve ça extraordinaire parce que c’est un modèle de femme que j’ai envie qu’elle voie. Je ne suis pas très politisée ni attirée par des lectures à saveur politique, mais on m’en a parlé et les illustrations m’ont vraiment attirée. Pour moi, c’est une bouffée d’air frais, ça m’a donné espoir. […] Valérie Plante, avec son personnage de Simone Simoneau, nous transporte dans son univers politique. On comprend tous les rouages de ce système et comment ça peut fonctionner dans un univers plus masculin. Ça m’a interpellée parce qu’en musique, c’était un petit peu ça quand j’ai commencé, il y a presque 20 ans. » Simone Simoneau, tome 2 : Comme des renardes Valérie Plante et Delphie Côté-Lacroix XYZ 104 pages