(New York) Bob Woodward poursuit sa longue tradition de faire paraître un livre en année électorale avec la publication de War, qui se concentrera sur les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient et sur la manière dont ils façonnent la politique présidentielle américaine.

Hillel Italie Associated Press

Simon & Schuster a annoncé mercredi que le nouveau livre du journaliste serait publié le 15 octobre.

L’éditeur qualifie le livre de « récit intime et approfondi de l’une des périodes les plus tumultueuses et dangereuses de la politique présidentielle et de l’histoire américaine », centrée sur le président Joe Biden, la vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Donald Trump, qui est l’adversaire de Mme Harris aux élections de cet automne.

« Les lecteurs sont aux côtés du président Biden et de ses principaux conseillers dans des conversations tendues avec le président russe Vladimir Poutine, le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou et le président ukrainien Volodymyr Zelensky », peut-on lire dans l’annonce.

IMAGE SIMON & SCHUSTER, FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS

« Les lecteurs voient également Trump mener une présidence fantôme et chercher à reconquérir le pouvoir politique. »

Selon Simon & Schuster, War fournit aussi « un examen sans fard de la vice-présidente alors qu’elle tente d’embrasser l’héritage et la politique de Biden tout en commençant à tracer sa propre voie en tant que candidate à la présidentielle ».

Joe Biden a annoncé il y a à peine deux semaines et demie qu’il ne se représenterait pas à l’élection présidentielle, laissant relativement peu de temps à M. Woodward pour mettre à jour son livre. Il a rendu un manuscrit terminé, mais continue à rédiger et peut encore réviser War avant qu’il ne soit envoyé à l’imprimeur.

« Nous avons la capacité de réagir rapidement en cas de nouveau développement », a assuré un porte-parole de l’éditeur.

Bob Woodward, âgé de 81 ans, s’est d’abord fait connaître pour ses reportages dans le Washington Post sur le scandale du Watergate dans les années 1970, qui a contribué à la démission du président Richard Nixon. Depuis, il a écrit plus de 20 livres, dont la plupart ont été en tête de la liste des meilleurs vendeurs du New York Times, et a une longue histoire de publication d’ouvrages d’actualité avant les élections nationales.

Ses publications notables comprennent Plan of Attack, publié en 2004 alors que le président George W. Bush cherchait à être réélu, et Peril, en 2020, à propos de Donald Trump.

Les détails financiers n’ont pas été révélés. M. Woodward est représenté par Robert Barnett, un avocat de Washington qui compte parmi ses clients les ex-présidents George W. Bush, Bill Clinton et Barack Obama.