Premier roman traduit en français de l’autrice belge Sarah Meuleman, Aimez-moi suit les parcours parallèles de deux sœurs, l’une influenceuse, l’autre urgentologue, 15 ans après un terrible accident, au moment où leur père, écrivain célèbre, est mêlé à un scandale.

Née à Gand en 1977, ayant quitté la Belgique pour s’établir à Amsterdam, aux Pays-Bas, l’écrivaine, journaliste et présentatrice télé d’expression néerlandaise Sarah Meuleman a publié un premier roman en 2015, paru en anglais sous le titre Find Me Gone. Elle y racontait l’histoire d’une biographe belge installée à New York qui s’intéressait, 18 ans après l’évènement, à la mystérieuse disparition de sa meilleure amie lorsqu’elles avaient 12 ans.

Moins de 10 ans après Find Me Gone, Sarah Meuleman fait une entrée percutante dans la francophonie avec Aimez-moi, hypnotique plongée dans la psyché féminine sous forme de thriller psychologique. Ce premier roman publié en français, grâce aux bons soins de la traductrice Isabelle Rosselin, partage quelques points communs avec Find Me Gone.

À l’instar des jeunes filles du précédent roman, Aimée et sa sœur Margot, de 5 ans son aînée, étaient inséparables. Or le soir du lancement d’un roman de leur père Saul, un accident d’auto a failli leur coûter la vie.

Ce même soir, Daphnée, 18 ans, élève et vraisemblablement maîtresse du père, a disparu sans laisser de trace. Était-elle dans l’auto que conduisait Saul ?

Établie à Amsterdam, Aimée est devenue une célèbre influenceuse après la parution d’une vidéo virale où elle balance ce qu’elle pense de son père : « Tu sais ce qu’il fait avec les femmes dans sa vie ? Exactement ce qu’il fait avec elles dans ses romans : il les engloutit. » Tandis que ce dernier est au cœur d’un scandale, Aimée cherche à revoir Margot. Urgentologue autrefois promise à une brillante carrière littéraire, Margot, qui entre en cure de désintoxication, ne pourra être jointe.

Alternant entre le récit d’Aimée, qui se plaît à citer Virginia Woolf dans ses statuts Instagram, et celui de Margot, qui refuse de se livrer à son thérapeute, Aimez-moi rassemble patiemment les bribes de souvenirs que partagent les deux sœurs. Or la différence d’âge entre elles complexifie le tout, rendant le jeu de miroirs de plus en plus flou.

En brouillant brillamment la frontière entre les mensonges et les faux souvenirs, volontaires ou non, ainsi qu’entre l’interprétation et la compréhension des faits survenus 15 ans plus tôt, Sarah Meuleman maintient fermement le mystère de la disparition de Daphnée et de ce que la famille de Saul a réellement vécu le soir du lancement. Qu’est donc devenue la mère après l’accident ?

Tandis qu’elle se livre à une riche réflexion sur le pardon et la rédemption, la romancière explore avec finesse comment se construisent la personnalité, les masques sociaux qu’on aborde, les accents qu’on emprunte. À travers le cheminement d’Aimée, obsédée par le nombre d’abonnés qui augmente d’un chapitre à l’autre, Sarah Meuleman ancre solidement son analyse dans un terreau où la représentation de l’ego est reine.