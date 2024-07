(Londres) Deux écrivaines canadiennes figurent parmi les 13 demi-finalistes annoncés mardi pour le prestigieux prix Booker de fiction.

Associated Press

L’autrice canado-américaine Claire Messud est en lice pour son roman This Strange Eventful History, qui met en scène plusieurs générations d’une famille franco-algérienne.

La romancière et poète canadienne Anne Michaels se retrouve également parmi les demi-finalistes avec son livre Held, racontant l’histoire d’un combattant de la Première Guerre mondiale et des répercussions de celle-ci sur sa vie future.

Cinq écrivains américains font aussi partie des demi-finalistes, dont Rachel Kushner, Percival Everett et Tommy Orange.

L’auteur arapaho et cheyenne Tommy Orange est le premier demi-finaliste autochtone pour le prix Booker doté d’une récompense de 50 000 livres (près de 89 000 $ CAN). Il a été sélectionné pour son livre Wandering Stars.

Percival Everett est nommé pour James, qui réinvente Huckleberry Finn de Mark Twain du point de vue de son personnage noir principal, l’esclave Jim. Everett était finaliste du Booker 2022 pour The Trees.

Rachel Kushner, qui a été finaliste du Booker en 2018 pour son livre The Mars Room est à nouveau en lice avec l’histoire d’espionnage Creation Lake.

Richard Powers, lauréat du Pulitzer et finaliste en 2018 et 2021, figure sur la longue liste avec Playground, une histoire d’argent, de pouvoir et de changement climatique se déroulant sur une île polynésienne.

L’autre écrivaine américaine en nomination est Rita Bullwinkel pour Headshot.

Des écrivains du Royaume-Uni, d’Irlande, d’Australie et des Pays-Bas complètent la liste, qui comprend My Friends de l’auteur anglo-libyen Hisham Matar et The Safekeep de Yael van der Wouden, le tout premier demi-finaliste néerlandais du Booker.

L’artiste et écrivain Edmund de Waal, qui préside le jury composé de cinq membres, a déclaré que la liste comprenait « des livres qui expliquent ce que signifie appartenir, être déplacé et revenir », avec des décors allant d’une petite ville irlandaise à un couvent en Australie et des océans profonds jusqu’à l’espace extra-atmosphérique.

Fondé en 1969, le prix Booker a la réputation de transformer la carrière des écrivains et est ouvert aux romans de tous les pays publiés au Royaume-Uni et en Irlande. Le lauréat de l’année dernière était l’écrivain irlandais Paul Lynch pour son ouvrage sur la dystopie post-démocratique Prophet Song.

Une liste de six finalistes sera annoncée le 16 septembre, et le gagnant de cette année sera annoncé le 12 novembre lors d’une cérémonie à Londres.