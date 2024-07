Carolyn et John – La malédiction Kennedy Le destin tragique de John Kennedy Jr.

John Kennedy Jr. et Carolyn Bessette formaient l’un des couples les plus célèbres du monde entier. Il y a 25 ans, le 16 juillet 1999, l’avion que pilotait John Kennedy Jr., 38 ans, s’écrasait au large de Martha’s Vineyard, avec à son bord Carolyn Bessette et sa sœur Lauren Bessette. Ils sont tués sur le coup. Dans Carolyn et John, l’autrice Stéphanie des Horts raconte, de façon très romancée, la vie de John Kennedy Jr. et se penche sur le couple qu’il formait avec Carolyn Bessette. Entrevue.