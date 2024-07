(New York) Pendant des décennies, Robert Lecker a lu, enseigné et écrit sur l’écrivaine canadienne Alice Munro, lauréate du prix Nobel réputée pour ses nouvelles.

Hillel Italie Associated Press

Professeur d’anglais à l’Université McGill, à Montréal, et auteur de nombreuses études critiques sur la fiction canadienne, il considère Munro comme le « joyau » de la couronne littéraire de son pays et la source de certains des matériaux les plus riches pour les discussions en classe.

Mais depuis qu’il a appris que Mme Munro avait refusé de quitter son mari lorsqu’elle a appris qu’il avait agressé et harcelé sexuellement la fille de l’écrivaine, le professeur Lecker se demande maintenant comment enseigner son œuvre – ou s’il devrait même y renoncer.

« J’avais décidé de donner un cours d’études supérieures sur Munro à l’hiver 2025 », explique M. Lecker. « Maintenant, je me demande sérieusement si je me sens éthiquement capable d’offrir ce cours. »

Andrea Robin Skinner, fille d’Alice et de James Munro, a écrit dans le quotidien Toronto Star plus tôt ce mois-ci, après la mort de sa mère, qu’elle avait été agressée sexuellement dès l’âge de neuf ans par le deuxième mari de l’écrivaine, Gerard Fremlin.

Elle a allégué qu’il avait continué à l’agresser au cours des années suivantes, puis qu’il a perdu tout intérêt pour elle lorsqu’elle a atteint l’adolescence. Dans la vingtaine, la jeune femme a parlé à sa mère des agressions commises par Fremlin. Mais Alice Munro, après avoir brièvement quitté Fremlin, est revenue vivre avec lui jusqu’à sa mort en 2013. Elle aurait expliqué à sa fille qu’elle « l’aimait trop » pour rester séparée de lui.

Lorsque Munro est décédée en mai dernier à l’âge de 92 ans, elle a été célébrée dans le monde entier pour ses nouvelles documentant un aperçu, rare, des secrets, motivations, passions et cruautés de ses personnages, en particulier des filles et des femmes. Ses admirateurs la citent non seulement comme une inspiration littéraire, mais aussi comme une sorte de guide moral – elle est parfois même surnommée « Sainte Alice ».

Aujourd’hui, les enseignants au Canada et ailleurs dans le monde revoient d’un autre œil sa vie et son œuvre. L’Université Western, de London, en Ontario, l’alma mater de Mme Munro, a suspendu récemment le programme de la chaire qui porte son nom depuis 2018.

Séparer l’œuvre de l’artiste

Pour le semestre d’automne à l’Université Harvard, les auteures et professeures Laura van den Berg et Neel Mukherjee enseigneront une revue d’œuvres littéraires allant de la science-fiction d’Octavia Butler à la fiction « réaliste » de Munro. Mais Mme Van den Berg affirme que l’absence de soutien de Munro pour sa fille l’a obligée à repenser son approche de ce cours.

« Je ne lirai plus jamais Munro de la même manière et je ne l’enseignerai plus de la même manière », dit-elle. « Pour moi, ce qui a été si douloureux dans ce qu’Andrea Skinner a vécu, c’est le silence. Et le sentiment qu’elle pourrait seulement briser ce silence après le départ de sa mère. Pour moi, me tenir devant un groupe d’étudiants et lire le cours que j’avais initialement préparé équivaudrait à une seconde réduction au silence » d’Andrea Skinner.

Une ancienne étudiante du professeur Lecker à McGill, Kellie Elrick, ne sait pas si elle aurait aimé mieux connaître ces révélations. Les récits d’Alice Munro ont enrichi sa vie, dit-elle, et elle ne regrette pas de les avoir lus.

« Je pense qu’il est peut-être à la fois productif et dangereux de lire l’œuvre d’un auteur de manière biographique », soutient-elle. « Cela peut nous permettre (aux lecteurs) de penser que nous pouvons comprendre les choses, mais il y a des choses que nous ne pourrons jamais vraiment savoir sur la vie et les intentions des écrivains. »

À Harvard, la professeure et écrivaine Mukherjee ne sait pas trop si ni comment travailler sur l’actualité récente concernant Munro lorsqu’elle enseigne le recueil de nouvelles « Amie de ma jeunesse », que l’auteure avait dédié à sa propre mère.

Elle croit qu’il faut séparer « l’œuvre de l’artiste, car nous avons tous fait de mauvaises choses ». Elle est très « déchirée », partageant l’horreur de sa collègue Van den Berg selon laquelle Munro avait choisi son mari plutôt que sa fille. Mais elle estime également que son travail a peut-être acquis « une plus grande profondeur, maintenant que nous savons quelque chose dans sa vie avec laquelle elle a peut-être essayé de se réconcilier ».

« Je ne considère pas les écrivains comme des saints », dit-elle.