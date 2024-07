À la plage, au chalet, en camping ou au parc, voici six livres pour enfants ou adolescents à dévorer sous le soleil d’été.

Pour les petits : abécédaire de bord de mer

Que peut-on observer au bord de la mer ? « Des algues séchées qui craquent sous les pieds » aux « petits pieds chatouillés par la zostère marine », cet abécédaire fait l’éloge des beautés des rivages du Québec avec poésie. Les douces illustrations de l’album évoquent une promenade sur la berge et donnent envie d’aller explorer à son tour « les galets aux mille nuances de gris ».

ABC du rivage Texte de Rhéa Dufresne, illustrations de Louise Mézel Éditions Les 400 coups Dès 4 ans

Pour les petits : au rythme des marées

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait des Marées intérieures, de Justine Laberge-Vaugeois

En visite chez papi Jacques, Henri adore ramasser des trésors sur la plage. Avant d’entamer leur récolte, le duo doit toutefois attendre que baisse la marée. « C’est quoi les marées ? », demande le garçon. Pour aider son petit-fils à comprendre les changements du niveau de la mer, le grand-père dresse un parallèle avec les émotions et lui donne des trucs pour calmer sa « mer intérieure ». Un bel album pour aider les petits à apprivoiser leurs émotions avec, en prime, une chanson inédite de l’autrice Justine Laberge-Vaugeois, membre du groupe Alfa Rococo.

Les marées intérieures Texte et illustrations de Justine Laberge-Vaugeois Éditions Édito Dès 5 ans

Pour les enfants du primaire : une semaine au camp

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait du Journal de Marilou – Camp de vacances, de Catherine Girard-Audet

Même si elle a signé le 18e et ultime roman de La vie compliquée de Léa Olivier l’automne dernier, Catherine Girard-Audet n’a pas mis une croix définitive sur cet univers. Dans le premier tome de cette nouvelle série, on suit Marilou Bernier, la meilleure amie de Léa, alors qu’elle passe une semaine dans un camp de vacances pour parfaire ses habiletés en natation. Ce livre, écrit et présenté comme un journal intime joliment décoré, lève le voile sur les inquiétudes et les questionnements de cette jeune fille de 11 ans qui doit créer de nouvelles amitiés (et endurer une colocataire détestable).

Le journal de Marilou – Camp de vacances Catherine Girard-Audet Éditions Les malins Dès 9 ans

Pour les enfants du primaire : chasse au trésor

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait du roman Le trésor de Petite-Baie. Texte de Chantal Cool, illustrations de Jessica Charbonneau.

Charlotte et sa sœur Noémie découvrent une lettre laissée par leur défunte tante Giselle. Avant son dernier voyage, la grande aventurière leur a préparé une chasse au trésor. Accompagnées de leur ami Loric, elles explorent leur village côtier à la recherche des différentes énigmes à résoudre. Avec ses gros caractères, ce livre est le roman d’été idéal pour les lecteurs débutants.

Le trésor de Petite-Baie Texte de Chantal Cool, illustrations de Jessica Charbonneau Pratico Édition Dès 6 ans

Pour les adolescents : amour d’été dans le Maine

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Poussière d’été, de Joanie Boutin

Des mois après avoir été victime d’un grave accident de voiture dans lequel elle a perdu sa meilleure amie, Maëllie, 18 ans, se réfugie chez sa grand-mère pour échapper à l’inquiétude étouffante de ses parents, mais aussi à ses souvenirs du tragique évènement. Au Maine, sur le bord de l’océan, elle retrouve un peu de légèreté grâce à de nouveaux amis, dont un certain Olivier. Une histoire d’amour sous le soleil estival comme on les aime, dans la lignée de Cœur de slush ou de L’été où je suis devenue jolie, mais surtout, une magnifique histoire de reconstruction de soi.

Poussière d’été Joanie Boutin Éditions La courte échelle Dès 14 ans

Pour les adolescents : frousse autour du feu

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Légendes étranges pour une nuit sanglante. Texte de Mathieu Fortin, illustrations de Laurent Pinabel.

Si conter des histoires de peur autour d’un feu de camp fait partie de vos traditions estivales familiales, ce recueil de nouvelles est pour vous. Inspiré par les archives de différentes municipalités du Centre-du-Québec et de la Mauricie, l’auteur Mathieu Fortin a imaginé de mystérieuses disparitions, d’inquiétants phénomènes et des meurtres sanglants. Le tout avec juste assez de détails véridiques pour qu’on se demande : « Est-ce déjà arrivé ? » L’asile de Sainte-Clotilde-de-Horton, l’autoroute 20 et le Village québécois d’antan servent de théâtre à ces légendes étranges.