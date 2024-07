Carolyn et John – La malédiction Kennedy

John Kennedy Jr. et Carolyn Bessette formaient l’un des couples les plus célèbres du monde entier. Il y a 25 ans, le 16 juillet 1999, l’avion que pilotait John Kennedy Jr., 38 ans, s’écrasait au large de Martha’s Vineyard, avec à son bord Carolyn Bessette et sa sœur Lauren Bessette. Ils sont tués sur le coup. Dans Carolyn et John, l’autrice Stéphanie des Horts raconte, de façon très romancée, la vie de John Kennedy Jr. et se penche sur le couple qu’il formait avec Carolyn Bessette. Entrevue.

John Kennedy Jr., fils du président John Fitzgerald Kennedy, était beau, jeune, riche et il vivait à New York. Fascinait-il les Américains ?

Oui, il avait tout pour lui, c’était l’homme idéal et les femmes lui tombaient dans les bras ! Elles étaient folles de lui ! Je pense que sa mère Jackie Kennedy Onassis (décédée en 1994) le pressentait et c’est pour ça que toute sa vie, elle a été très protectrice à son égard. Elle avait conscience de la personnalité de son fils, elle craignait qu’il se fasse avoir par toutes ces femmes, qu’il ne rencontre pas la bonne et qu’il soit malheureux. Quand il a eu une liaison avec Madonna, Jackie a refusé de la recevoir, car il était inconcevable pour elle que son fils fréquente la Material girl ! Il a multiplié les conquêtes, il y a eu Sarah Jessica Parker, Julia Roberts, Daryl Hannah et d’autres.

La famille Kennedy n’a-t-elle eu de cesse de lui dire qu’il serait, un jour, président des États-Unis ?

La vie de John a toujours été scrutée par les paparazzis, car il était considéré comme le petit prince adoré de l’Amérique. Il était sympathique, chaleureux, souriant, mais il n’avait pas envie de se lancer en politique même si son oncle Ted Kennedy souhaitait lui apprendre les rouages. John a un charisme fou, mais professionnellement, il s’est cherché. Je pense que ce qu’il aurait vraiment voulu faire, c’est du théâtre. Il adorait ça, peut-être parce qu’il aimait changer de personnage, et il jouait très bien, mais sa mère pensait que le théâtre, ce n’était pas assez bien pour un Kennedy, et il a fait des études de droit. Il va fuir toute sa vie son destin politique. Il va créer le magazine glamour et politique George, qui fonctionnait très bien au début, mais il va se disputer avec son bras droit, et le magazine, juste avant sa mort, était en train de sombrer.

Jackie Kennedy Onassis a-t-elle toujours eu peur de ce qu’elle appellait la malédiction des Kennedy ?

Les Kennedy, c’est un peu la famille royale de l’Amérique. Ils ont construit quelque chose d’extraordinaire avec les fils, John et Bobby, mais ils sont tous les deux morts assassinés. Jackie avait très peur pour son fils, elle ne voulait pas qu’il pilote d’ailleurs ! C’est comme si les Kennedy avaient été bénis des dieux et d’un coup rejetés de l’Olympe. Beaucoup parlent de la malédiction de la famille, car il y a eu de nombreuses tragédies. En 1944, Joseph P. Kennedy Jr. (frère de John Fitzgerald Kennedy), pilote de la Navy, meurt dans un accident d’avion. Le pire, ce sont les enfants de Bobby et Ethel Kennedy : David Anthony Kennedy meurt d’une surdose en 1984, son frère Michael Lemoyne meurt dans un accident de ski en 1997 et ça continue… une petite-fille Kennedy s’est noyée en 2020 (Maeve Kennedy Mckean).

IMAGE TIRÉE DU SITE WEB DAILYNEWS.COM Le 18 juillet 1999, la une du Daily News titrait sur l’écrasement de l’avion ayant à son bord John Kennedy Jr. et Carolyn Bessette.

Le couple que forme John Kennedy Jr. et Carolyn Bessette est mythique, mais derrière cette image parfaite, le couple était orageux…

Oui, ils étaient magnifiques, mais se disputaient beaucoup. Carolyn Bessette avait beaucoup d’allure, c’était une blonde incandescente, elle était grande, mince, mystérieuse, elle avait du style et un caractère difficile. Elle est devenue une icône de mode et encore aujourd’hui elle fascine par son allure intemporelle. Le problème, c’est qu’elle n’a jamais voulu jouer le jeu avec les paparazzis, ce que John avait appris à faire.

Juste avant sa mort, John songeait-il à la politique ?

Au moment où John meurt, rien ne va plus. Son mariage va mal, tout comme son magazine George, il cherche de nouveaux investisseurs, mais il sait très bien que ça ne changera rien et qu’il doit trouver un autre sens à sa vie professionnelle. Il se dit que la politique, après tout, ce n’est pas si mal, et qu’il peut compter sur l’expérience de son oncle Ted pour le soutenir et l’entraîner comme on entraîne un cheval de course ! Peut-être que ça aurait fonctionné. Lors de cet été 1999, la vie de John était à la croisée des chemins.

John Kennedy Jr. n’aurait jamais dû piloter son avion le 16 juillet 1999…

John se croyait immortel. Le couple se rendait au mariage de Rory Kennedy, la plus jeune fille des 11 enfants d’Ethel Kennedy à Hyannis Port (dans le Massachusetts). John se remet tout juste d’une fracture à la cheville, on venait de lui enlever son plâtre. Il n’avait jamais piloté son nouvel avion, le Piper Saratoga, seul, sans instructeur. Ils étaient en retard ce soir-là, à cause des embouteillages à New York ; il y avait du brouillard, la visibilité était réduite, et on lui a conseillé à l’aéroport de ne pas décoller ou, s’il décollait, de longer la côte, mais l’avion a dévié de sa trajectoire pour se retrouver au-dessus de l’océan. Sa faible expérience de vol aux instruments lui a fait perdre le contrôle dans le brouillard, et il faisait noir. L’avion plonge dans l’Atlantique et les trois passagers meurent instantanément sous l’impact. On se souvient tous de cette mort tragique, le 16 juillet 1999, ça a marqué beaucoup de gens. Je me souviens aussi de la une des journaux avec le titre « LOST ».