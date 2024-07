(London) L’alma mater d’Alice Munro a suspendu le programme de la chaire qui porte son nom à la suite de révélations selon lesquelles l’écrivaine avait protégé son deuxième mari après avoir appris qu’il avait agressé sexuellement sa fille.

La Presse Canadienne

L’Université Western affirme qu’Andrea Robin Skinner bénéficie du « soutien inébranlable » de l’institution après avoir dénoncé le week-end dernier les mauvais traitements infligés par son beau-père et le silence de sa mère.

« Pour l’instant, nous suspendons le programme de chaire, car nous examinons attentivement l’héritage de Mme Munro et ses liens avec l’université Western », indique un bref communiqué publié vendredi sur le site web de l’université. L’université a introduit une présidence de la chaire en 2018, affirmant que celle-ci dirigerait la « culture créative » au sein de la faculté des arts et des sciences humaines.

Ileana Paul, doyenne intérimaire de la faculté des arts et des lettres de l’Université Western, a indiqué dans un courriel que le mandat de l’auteure Sheila Heti en tant que titulaire de la chaire Alice Munro sur la créativité avait pris fin en avril et que l’interruption du programme signifiait que le cours du séminaire Alice Munro ne serait pas offert cet automne.

Un représentant de Mme Heti n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les plans pour sa création remontent à 2014, un an après que Mme Munro a reçu le prix Nobel de littérature – la première et, jusqu’à présent, la seule Canadienne à avoir reçu cet honneur.

Mme Skinner, la plus jeune fille de Mme Munro, a écrit dans un essai à la première personne publié dans le Toronto Star qu’elle espérait que son histoire viendrait s’ajouter à l’héritage de sa mère. Mme Munro est décédée en mai à l’âge de 92 ans.

Selon Mme Skinner, les abus ont commencé lorsqu’elle rendait visite à sa mère et à son beau-père pour l’été, à l’âge de neuf ans, et se sont poursuivis jusqu’à ce qu’elle atteigne l’adolescence.

Son père et premier mari de l’écrivaine, Jim Munro, lui-même membre éminent de la communauté littéraire en tant que cofondateur de la librairie Munro’s Books à Victoria, a appris l’existence de ces abus peu de temps après, mais a choisi de ne pas en parler à son ex-femme, a écrit Mme Skinner.

Plus de dix ans plus tard, Mme Skinner en a parlé à Alice Munro, qui a finalement choisi de rester avec son mari. La relation entre la mère et la fille s’est brisée quelques années plus tard.