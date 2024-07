(New York) Un suspense sur une femme juge dans le Sud rural et contemporain aura deux auteurs très célèbres et très différents : l’actrice oscarisée Viola Davis et le romancier à succès James Patterson.

Hillel Italie Associated Press

La maison d’édition Little, Brown and Company a annoncé mardi que Davis et Patterson collaboraient sur un roman, pour l’instant sans titre et prévu pour 2025 ou 2026.

Le livre racontera l’histoire de la juge « dynamique et brillante » Mary Stone, qui fait face à « une décision aux répercussions sismiques pour son petit comté, et potentiellement la nation entière ».

Ce sera la première œuvre de fiction pour adultes de Davis, qui a déjà écrit son autobiographie Finding Me et le récit illustré pour enfants Corduroy Takes a Bow.

Il s’agit d’un autre partenariat de haut niveau pour Patterson, dont les coauteurs précédents vont de Bill Clinton à Dolly Parton. Le roman Eruption, pour lequel Patterson a complété un manuscrit laissé par feu Michael Crichton, est l’un des livres les plus populaires de l’été.

« La capacité de James à tisser des récits captivants avec de la profondeur et du suspense est sans précédent, et je suis honorée de travailler à ses côtés », a affirmé Davis dans un communiqué.

« Écrire sur un personnage aussi fascinant que la juge Mary Stone a été une expérience extraordinaire, et je pense que les lecteurs seront profondément émus par son parcours. »

Patterson a eu l’idée de ce roman après avoir lu Finding Me et a contacté Davis, qui a selon lui « un don pour la narration » et un « esprit généreux ».

« Je n’aurais pas pu rêver d’une meilleure partenaire que Viola », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Des détails supplémentaires sur le livre, y compris les droits du film, n’ont pas été dévoilés dans l’immédiat. Les termes financiers n’ont pas été révélés non plus.