Une lecture d’été douce et légère

Traduite dans une vingtaine de langues, Virginie Grimaldi figure parmi les romanciers les plus lus en France, au côté de grands noms comme Guillaume Musso, Joël Dicker, Mélissa Da Costa ou encore Marc Levy. Ses romans sans prétention, toujours drôles et sincères, en font depuis quelques années des lectures idéales quand on cherche des livres un peu plus légers pour se distraire par une belle journée d’été.