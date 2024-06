Le prochain livre d’Hillary Clinton est un recueil d’essais, abordant des sujets allant du mariage à la politique en passant par la foi, que son éditrice qualifie de son plus personnel à ce jour.

Hillel Italie Associated Press

La maison d’édition Simon and Schuster a annoncé mardi que Something Lost, Something Gained : Reflections on Life, Love and Liberty (Quelque chose de perdu, quelque chose de gagné : réflexions sur la vie, l’amour et la liberté) de Mme Clinton sortira le 17 septembre.

Parmi les sujets qu’elle abordera figurent son mariage avec l’ancien président Bill Clinton, sa foi méthodiste, son adaptation à la vie privée après ses élections présidentielles ratées, ses amitiés avec d’autres premières dames et sa vision des changements climatiques, de la démocratie et de Vladimir Poutine.

PHOTO FOURNIE PAR SIMON & SCHUSTER VIA ASSOCIATED PRESS Something Lost, Something Gained : Reflections on Life, Love and Liberty (Quelque chose de perdu, quelque chose de gagné : réflexions sur la vie, l’amour et la liberté

« Le livre se lit comme si vous étiez assis avec votre ami le plus intelligent, le plus drôle et le plus passionné autour d’un long repas », a affirmé l’éditrice de Mme Clinton, Priscilla Painton, dans un communiqué.

« C’est l’Hillary que les Américains connaissent et aiment : franche, engagée, pleine d’humour, d’autodérision – et toujours en train d’apprendre. »

Hillary Clinton, ancienne première dame, sénatrice et secrétaire américaine ainsi que candidate à la présidentielle, fera la promotion de son livre lors d’une tournée à travers le pays. Something Lost, Something Gained sort deux mois avant les mémoires de Bill Clinton sa vie post-présidentielle, Citizen (Citoyen).

Les conditions financières n’ont pas été divulguées. Mme Clinton était représentée par Robert Barnett, un avocat de Washington qui a compté parmi ses clients l’ancien président George W. Bush et l’ancien président Barack Obama.

Les livres précédents de Mme Clinton incluent des succès de vente tels que Mon histoire et Ça s’est passé comme ça.