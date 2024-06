Tout a commencé en Haïti à la fin de la dictature de Jean-Claude Duvalier en 1986 où je l’ai rencontré. Jean était un frère et un ami. Nous avons ce destin commun de la résistance. Le Québec existe grâce à des gens comme lui. Poète, géographe et graveur de mémoires, humain fondamental, il me parlait dans un de ses derniers mails de son enfance et de ce pays maritime “complètement ignoré et rendu invisible dans la fabrication du Québec des dernières décennies”. C’est lui qui m’a appris le Québec. C’est lui qui m’a donné à voir et à aimer le Québec.