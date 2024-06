Une affaire très française Les dessous de la chute de Gérard Depardieu

Une affaire très française, de Raphaëlle Bacqué et de Samuel Blumenfeld, est une véritable enquête sur la démesure, les abus et la chute de Gérard Depardieu. Pendant des décennies, l’acteur a régné sur le cinéma français, et tout lui était permis : les blagues graveleuses, ses états d’ivresse, les mains aux fesses des assistantes, techniciennes ou maquilleuses. Entrevue avec Raphaëlle Bacqué, journaliste au quotidien Le Monde et coautrice du livre.