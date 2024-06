L’été a beau avoir à peine commencé, l’équipe du Salon du livre de Montréal commence déjà à mettre en place les pièces maîtresses de son rendez-vous annuel, prévu cette année du 27 novembre au 1er décembre au Palais des congrès.

Dès ce jeudi, d’ailleurs, il est possible d’accéder à la billetterie lève-tôt pour se procurer le passeport permettant d’entrer au Salon durant les cinq jours de l’évènement au tarif d’une journée seulement.

Cette 47e édition a pour thème l’espace-temps et c’est de nouveau l’agence LEEROY qui signe son identité visuelle.

« C’est un thème qui invite les visiteurs à explorer à quel point les livres et la lecture peuvent transcender les limites de l’espace et nous faire voyager à travers le temps et à travers nous-mêmes », a expliqué le directeur général du Salon du livre de Montréal, Olivier Gougeon. « Dans un monde où le contexte social, international, géopolitique est inquiétant, où on est dans un rythme effréné de production constante, où on a du mal à faire une pause et où notre capacité d’attention diminue, de remettre le livre au cœur de nos vies est essentiel encore plus aujourd’hui que ça ne l’a jamais été. »

IMAGE FOURNIE PAR LE SALON DU LIVRE L’affiche de l’édition 2024 du Salon du livre de Montréal

À l’automne, au Salon, sera également décerné le tout premier Prix littéraire Janette-Bertrand, en collaboration avec Télé-Québec et la SODEC. Pauline Marois présidera le jury qui récompensera une œuvre québécoise publiée en français qui permet de promouvoir l’ouverture à l’autre et l’inclusion.

Du côté des kiosques thématiques, c’est au tour de Pointe-aux-Trembles d’être le quartier invité au Salon à l’occasion de son 350e anniversaire, tandis que le pays à l’honneur sera la Corée du Sud.

« On connaît le cinéma coréen pour son audace, pour sa capacité à nous amener dans des lieux parfois étranges et en même temps si proches de nous. Les Sud-Coréens ont une culture extrêmement riche et une créativité unique ; ça se traduit dans leur littérature, évidemment – une littérature qu’on connaît beaucoup moins –, et c’est l’occasion de mettre un coup de projecteur sur cette culture qui connaît mondialement, depuis 10 ou 15 ans, un essor extraordinaire, notamment chez les jeunes avec la musique, la K-pop, mais aussi les webtoons, [les bandes dessinées coréennes en ligne] », a précisé Olivier Gougeon.

Le Salon dans la ville et le Salon en ligne seront également de retour dès le 15 novembre, avec des rencontres, performances, discussions, dédicaces, conférences, ateliers et heures du conte un peu partout à Montréal et à l’extérieur. Organismes et lieux culturels ont jusqu’au 19 septembre pour proposer une activité dans le cadre du Salon dans la ville. Le directeur général du Salon espère d’ailleurs que des organismes culturels ou communautaires, voire des entreprises, « embarquent dans le mouvement ». « Mon grand rêve, a-t-il souligné, c’est que novembre devienne le mois du livre et de la lecture à Montréal. »

Les programmations du Salon dans la ville et du Salon en ligne seront dévoilées à la mi-octobre, tandis que celle du Salon au Palais sera annoncée à la fin du mois d’octobre.

Consultez le site du Salon du livre de Montréal