Votre père aime flâner à la librairie et passer ses temps libres le nez dans les livres ? Voici six suggestions d’ouvrages sortis récemment pour celui qui apprécie le plaisir des mots.

Il va y avoir du sang

Patrick Senécal sait humer l’air du temps et son dernier-né en est encore une fois la preuve. Avec Civilisés, l’auteur raconte, toujours avec une bonne dose d’humour noir, une expérience qui regroupe dans une île déserte une douzaine d’individus mettant en opposition leurs opinions divisées. Le tout se déroule sous l’œil des caméras pour analyse par des spécialistes. Évidemment, rien ne se produira comme prévu. Pour ceux que les bouquins costauds n’effraient pas.

Civilisés Patrick Senécal À lire 664 pages

Regarder derrière soi

Quelques semaines avant la mort de Paul Auster, le 2 mai dernier, la version française de Baumgartner, son plus récent roman, arrivait en librairie chez nous. Dans ce livre sur le legs et l’amour, on suit Sy Baumgartner, prof d’université veuf de 70 ans, qui ressasse ses souvenirs dans ce qu’on appelle « le palais de la mémoire ». Ses pensées vont et viennent, de l’enfance à l’âge adulte, et forment les histoires qui tissent ce livre empreint de lucidité et d’intelligence.

Baumgartner Paul Auster Actes Sud/Leméac 208 pages

Sur la route des États-Unis

Sa mort, en mars, a créé une onde de choc au Québec. L’animateur et homme de radio Paul Houde, grand amateur des États-Unis depuis l’enfance, a publié l’automne dernier ses carnets d’Amérique, un livre regorgeant d’informations historiques et d’impressions du moment glanées pendant le tournage de son documentaire sur les États-Unis Paul dans tous ses États. Pour l’amateur d’histoire américaine et des escapades routières.

Paul dans tous ses États, Carnets d’Amérique Paul Houde Libre Expression 168 pages

Pour prendre soin de soi

Comme tout le monde, votre père ne rajeunit pas et veut faire attention à sa santé ? Vous cherchez comment lui donner un coup de pouce ? Dans le livre Plus jamais malade : mon approche globale pour un corps en santé, le physiothérapeute Denis Fortier propose différents trucs et conseils pour prendre soin de soi, un petit geste à la fois. On y trouve notamment des exercices pour renforcer sa santé articulaire et musculaire, améliorer son sommeil et son attention. Le tout est présenté dans le plaisir et dans une optique de prévention pour garder papa loin du médecin !

Plus jamais malade : mon approche globale pour un corps en santé Denis Fortier Trécarré 312 pages

Un nouveau Laferrière

Dany Laferrière a fait paraître Un certain art de vivre plus tôt ce printemps, un autoportrait composé de courts textes, de réflexions et de brèves chroniques. À 70 ans, l’académicien revient sur son parcours et cherche des réponses à la question : « comment les choses s’étaient passées dans cette vie où je n’ai pas cessé de bouger, souvent malgré moi ». Pour les fans de l’auteur, comme pour ceux qui souhaitent s’aventurer dans son œuvre pour la première fois.

Un certain art de vivre Dany Laferrière Boréal 144 pages

Un peu d’histoire

Le papa amateur d’histoire s’intéressera à Derniers souvenirs, recueil de Philippe de Gaulle, fils de l’ancien général et président de la République française, qui vient tout juste d’arriver en librairie. Dans ce livre testament, celui qui est mort en mars dernier à 102 ans expose ses opinions et revient sur différents aspects de la vie de sa famille et les relations politiques de son père avec d’autres chefs militaires.