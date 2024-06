La liste 2 mes envies

La liste de mes envies de Grégoire Delacourt, histoire réconfortante d’une femme qui remporte un gros lot qu’elle choisit de ne pas dépenser, a été il y a 12 ans un immense succès d’édition. L’auteur, qui a publié de nombreux romans depuis, a décidé de faire revivre Jocelyne, son personnage porte-bonheur, qu’on retrouve trois ans après la mort de son mari Jocelyn, qui s’était enfui avec le chèque et qui avait dépensé une partie du magot.

Il reste maintenant à Jocelyne 15 millions d’euros sur les 18 qu’elle avait remportés, et surtout, beaucoup d’amertume dans son cœur. Elle fréquente le groupe de soutien Gagnants anonymes, où tous les participants doivent gérer les effets tragi-comiques de l’argent dans leur vie. Ces rencontres seront le fil de ce roman plein de bons sentiments, mais qui n’a pas le charme du premier.

C’est que même si on comprend que l’argent ne fait pas le bonheur, on a un certain malaise à voir ces personnages regretter l’époque où ils n’étaient pas riches, alors que les temps sont durs et que beaucoup de gens, dans la vraie vie, cumulent les emplois pour joindre les deux bouts.

Le résultat est un livre qui, malgré son indéniable empathie et son humour, semble déconnecté. Même le personnage de Jocelyne, qui essaie de trouver le moyen de faire profiter les autres de son argent, est moins incarné, trop lyrique tant dans le positif que le négatif. Il serait bien surprenant que cette suite connaisse le même succès que le premier.