Parmi tous les livres qui sont arrivés récemment en librairie, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

La septième sorcière

Cherie Dimaline est une écrivaine métisse originaire de la baie Georgienne, en Ontario, qui a remporté le Prix littéraire du Gouverneur général pour son premier roman pour adolescents, Pilleurs de rêves (Boréal, 2019), et signé plusieurs titres pour adultes, dont Rougarou (Boréal, 2020). Dans La septième sorcière, qui vient tout juste d’être traduit, elle poursuit son œuvre empreinte de fantastique. Tout commence lorsqu’une orpheline d’une mère métisse, sur le point de se faire expulser de l’appartement de Toronto où elle vit avec sa grand-mère, fait une découverte qui réveille l’une des sorcières les plus puissantes d’Amérique du Nord. Un livre intelligent et absolument passionnant, selon le Toronto Star, en plus d’être « un page turner du plus haut niveau ».

Lisez la chronique de Chantal Guy sur Rougarou

La septième sorcière Cherie Dimaline (traduit par Paul Gagné) Boréal 464 pages

Un été italien

Voilà le genre de lecture d’été par excellence, un roman sur l’amour et la perte dont on dit qu’il est lumineux, tout en étant à la fois bouleversant et réconfortant. À la mort de sa mère, Katy se retrouve à devoir faire seule un voyage à Positano, sur la côte amalfitaine, qu’elles avaient prévu à deux. Elle sera pourtant plongée dans une aventure incroyable qui la laissera transformée.

Un été italien Rebecca Serle (traduit par Typhaine Ducellier) Saint-Jean 280 pages

Rendez-vous au bord du lac

Ce best-seller du New York Times, de l’autrice du roman Tous nos étés (qui paraît simultanément avec cette nouveauté en format poche), nous transporte dans une journée décisive pour la trentenaire Fern Brookbanks. Alors que sa vie vient de prendre un tournant inattendu, un vieil ami débarque avec une offre difficile à refuser.

Rendez-vous au bord du lac Carley Fortune (traduit par Johanne Tremblay) Robert Laffont 392 pages

Le nom sur le mur

Le Prix Goncourt 2020 pour L’anomalie peint ici le portrait d’André Chaix, résistant français mort il y a près de 80 ans. Un récit sur un personnage dont la vie est en elle-même romanesque – et qui donne la parole aux idéaux pour lesquels il est mort, d’après l’auteur.

Le nom sur le mur Hervé Le Tellier Gallimard 176 pages

Mythomane – Contes et légendes de la Grèce antique

Il y a eu le spectacle, la semaine dernière au Cabaret Lion d’Or, mais il y a aussi l’album et ce livre, illustré par Louise Marois. L’auteur-compositeur-interprète raconte la création de l’univers et la naissance des dieux et des humains dans cette réflexion sur la mémoire et la création, qui se veut également une célébration de la parole à travers les millénaires.

Mythomane – Contes et légendes de la Grèce antique Thomas Hellman Varia 104 pages

La vie intime

L’écrivain italien, qui a écrit les sublimes Moi et toi et Je n’ai pas peur, construit dans ce roman une comédie de mœurs teintée d’ironie, sur fond de scandale politique. À Rome, la première dame doit se débarrasser d’images compromettantes qui pourraient avoir des conséquences dévastatrices sur la carrière de son mari, le président du Conseil italien. Un roman sur l’image et la politique, qui évoque l’univers de Paolo Sorrentino.

La vie intime Nicolò Ammaniti (traduit par Myriem Bouzaher) Grasset 374 pages

Tu nous manques

L’autrice haïtienne, qui vit aujourd’hui à Montréal, nous entraîne dans ce roman à Port-au-Prince, en 1957. Entre les souvenirs familiaux, elle suit le destin de femmes vaillantes qui ont appartenu à une famille haïtienne marquée par la violence politique, les mensonges et la résistance.